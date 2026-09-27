Calcio Promozione: Stella sconfitta 2-0 a Bertinoro, festeggia il Collinello

Decidono le reti di Bernardi e Rakaj nella ripresa

Collinello - Stella 2-0

COLLINELLO: Zollo, Battistini, Ravanelli (25’ st. Aloisi), Ferrani, Soldati, Mariani, Bernardi (28’ st. Giacobbi), Diaby (32’ st. Ferrini), Rakaj, Primitivi (9’ st. Cedri), Tappi Imolese (32' st. Anon). All. Mariani S.

STELLA: Temeroli, Zavaglia, Betti, Belicchi, Alvisi, Chiussi (21’ st. Fantini), Marconi, Arcangeli (37’ st. Bacchini), Greppi (18’ st. Russo) Pigozzi, Piastra. All.: Bianchi.

ARBITRO: Renzi di Imola.

RETI: 23’ st. Bernardi, 37’ st. Rakaj

AMMONITI: Primitivi; Marconi, Arcangeli

BERTINORO La matricola Collinello ferma la Stella. Al Panghina di Bertinoro finisce 2-0. Il primo tempo è della Stella che fa molto possesso palla e sfiora il gol in almeno due occasioni, la prima all’alba del match e la seconda al tramonto, con Zollo grande protagonista. Nella ripresa più equilibrata due belle giocate del Collinello che cambiano il volto del match: Ferrani trova il varco giusto per Bernardi che realizza; il raddoppio nasce da una azione sulla sinistra di Tappi Imolesi che mette la palla in area dove in mischia Rakaj trova la zampata vincente.