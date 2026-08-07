Calcio Promozione, subito Diegaro-Misano e Cervia-Sampierana
Diramato il calendario: prima giornata il 13 settembre. Misano-Cesenatico e Riccione-Cervia al secondo turno
1ª GIORNATA Andata 13/09/26 ore 15:30 Ritorno 17/01/27 ore 14:30
BELLARIA IGEA MARINA 1956 – F.C. RONCOFREDDO 2003 CERVIA UNITED – SAMPIERANA CESENATICO FC – RICCIONE CALCIO 1926 COLLINELLO – CIVITELLA CALCIO DIEGARO – MISANO FC SPARTA CASTELBOLOGNESE – RENO S.PIETRO IN VINCOLI – SOLAROLO STELLA – EDELWEISS JOLLY SSDARL
2ª GIORNATA Andata 20/09/26 ore 15:30 Ritorno 24/01/27 ore 14:30
CIVITELLA CALCIO – BELLARIA IGEA MARINA 1956 EDELWEISS JOLLY SSDARL – DIEGARO F.C. RONCOFREDDO 2003 – STELLA MISANO – CESENATICO FC RENO – S.PIETRO IN VINCOLI RICCIONE CALCIO 1926 – CERVIA UNITED SAMPIERANA – FC SPARTA CASTELBOLOGNESE SOLAROLO – COLLINELLO
3ª GIORNATA Andata 27/09/26 ore 15:30 Ritorno 31/01/27 ore 14:30
BELLARIA IGEA MARINA 1956 – EDELWEISS JOLLY SSDARL CERVIA UNITED – SOLAROLO CESENATICO FC – RENO COLLINELLO – STELLA DIEGARO – SAMPIERANA FC SPARTA CASTELBOLOGNESE – CIVITELLA CALCIO MISANO – RICCIONE CALCIO 1926 S.PIETRO IN VINCOLI – F.C. RONCOFREDDO 2003
4ª GIORNATA Andata 04/10/26 ore 15:30 Ritorno 07/02/27 ore 14:30
CIVITELLA CALCIO – S.PIETRO IN VINCOLI EDELWEISS JOLLY SSDARL – MISANO F.C. RONCOFREDDO 2003 – COLLINELLO RENO – CERVIA UNITED RICCIONE CALCIO 1926 – DIEGARO SAMPIERANA – CESENATICO FC SOLAROLO – FC SPARTA CASTELBOLOGNESE STELLA – BELLARIA IGEA MARINA 1956
5ª GIORNATA Andata 11/10/26 ore 15:30 Ritorno 14/02/27 ore 14:30
CERVIA UNITED – F.C. RONCOFREDDO 2003 CESENATICO FC – CIVITELLA CALCIO COLLINELLO – EDELWEISS JOLLY SSDARL DIEGARO – SOLAROLO FC SPARTA CASTELBOLOGNESE – STELLA MISANO – RENO RICCIONE CALCIO 1926 – SAMPIERANA S.PIETRO IN VINCOLI – BELLARIA IGEA MARINA 1956
6ª GIORNATA Andata 18/10/26 ore 15:30 Ritorno 21/02/27 ore 14:30
BELLARIA IGEA MARINA 1956 – COLLINELLO CIVITELLA CALCIO – CERVIA UNITED EDELWEISS JOLLY SSDARL – RICCIONE CALCIO 1926 F.C. RONCOFREDDO 2003 – FC SPARTA CASTELBOLOGNESE RENO – DIEGARO SAMPIERANA – MISANO SOLAROLO – CESENATICO FC STELLA – S.PIETRO IN VINCOLI
7ª GIORNATA Andata 25/10/26 ore 14:30 Ritorno 28/02/27 ore 14:30
CERVIA UNITED – BELLARIA IGEA MARINA 1956 CESENATICO FC – STELLA DIEGARO – F.C. RONCOFREDDO 2003 FC SPARTA CASTELBOLOGNESE – COLLINELLO MISANO – CIVITELLA CALCIO RICCIONE CALCIO 1926 – SOLAROLO S.PIETRO IN VINCOLI – EDELWEISS JOLLY SSDARL SAMPIERANA – RENO
8ª GIORNATA Andata 01/11/26 ore 14:30 Ritorno 07/03/27 ore 14:30
BELLARIA IGEA MARINA 1956 – FC SPARTA CASTELBOLOGNESE CIVITELLA CALCIO – DIEGARO COLLINELLO – S.PIETRO IN VINCOLI EDELWEISS JOLLY SSDARL – SAMPIERANA F.C. RONCOFREDDO 2003 – CESENATICO FC RENO – RICCIONE CALCIO 1926 SOLAROLO – MISANO STELLA – CERVIA UNITED
9ª GIORNATA Andata 04/11/26 ore 20:30 Ritorno 14/03/27 ore 14:30
CERVIA UNITED – S.PIETRO IN VINCOLI CESENATICO FC – COLLINELLO DIEGARO – BELLARIA IGEA MARINA 1956 FC SPARTA CASTELBOLOGNESE – EDELWEISS JOLLY SSDARL MISANO – STELLA RENO – SOLAROLO RICCIONE CALCIO 1926 – F.C. RONCOFREDDO 2003 SAMPIERANA – CIVITELLA CALCIO
10ª GIORNATA Andata 08/11/26 ore 14:30 Ritorno 21/03/27 ore 14:30
BELLARIA IGEA MARINA 1956 – CESENATICO FC CIVITELLA CALCIO – RICCIONE CALCIO 1926 COLLINELLO – CERVIA UNITED EDELWEISS JOLLY SSDARL – RENO F.C. RONCOFREDDO 2003 – MISANO S.PIETRO IN VINCOLI – FC SPARTA CASTELBOLOGNESE SOLAROLO – SAMPIERANA STELLA – DIEGARO
11ª GIORNATA Andata 15/11/26 ore 14:30 Ritorno 04/04/27 ore 15:30
CERVIA UNITED – EDELWEISS JOLLY SSDARL CESENATICO FC – FC SPARTA CASTELBOLOGNESE DIEGARO – S.PIETRO IN VINCOLI MISANO – COLLINELLO RENO – F.C. RONCOFREDDO 2003 RICCIONE CALCIO 1926 – BELLARIA IGEA MARINA 1956 SAMPIERANA – STELLA SOLAROLO – CIVITELLA CALCIO
12ª GIORNATA Andata 22/11/26 ore 14:30 Ritorno 11/04/27 ore 15:30
BELLARIA IGEA MARINA 1956 – MISANO CIVITELLA CALCIO – RENO COLLINELLO – DIEGARO EDELWEISS JOLLY SSDARL – SOLAROLO F.C. RONCOFREDDO 2003 – SAMPIERANA FC SPARTA CASTELBOLOGNESE – CERVIA UNITED S.PIETRO IN VINCOLI – CESENATICO FC STELLA – RICCIONE CALCIO 1926
13ª GIORNATA Andata 29/11/26 ore 14:30 Ritorno 18/04/27 ore 15:30
CESENATICO FC – CERVIA UNITED CIVITELLA CALCIO – EDELWEISS JOLLY SSDARL DIEGARO – FC SPARTA CASTELBOLOGNESE MISANO – S.PIETRO IN VINCOLI RENO – STELLA RICCIONE CALCIO 1926 – COLLINELLO SAMPIERANA – BELLARIA IGEA MARINA 1956 SOLAROLO – F.C. RONCOFREDDO 2003
14ª GIORNATA Andata 06/12/26 ore 14:30 Ritorno 25/04/27 ore 15:30
BELLARIA IGEA MARINA 1956 – SOLAROLO CERVIA UNITED – MISANO CESENATICO FC – DIEGARO COLLINELLO – RENO F.C. RONCOFREDDO 2003 – EDELWEISS JOLLY SSDARL FC SPARTA CASTELBOLOGNESE – RICCIONE CALCIO 1926 S.PIETRO IN VINCOLI – SAMPIERANA STELLA – CIVITELLA CALCIO
15ª GIORNATA Andata 13/12/26 ore 14:30 Ritorno 02/05/27 ore 15:30
CIVITELLA CALCIO – F.C. RONCOFREDDO 2003 DIEGARO – CERVIA UNITED EDELWEISS JOLLY SSDARL – CESENATICO FC MISANO – FC SPARTA CASTELBOLOGNESE RENO – BELLARIA IGEA MARINA 1956 RICCIONE CALCIO 1926 – S.PIETRO IN VINCOLI SAMPIERANA – COLLINELLO SOLAROLO – STELLA