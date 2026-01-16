Calcio Promozione, sulla strada del Gabicce Gradara la leader Lunano

Dopo il ko nel derby contro il Vismara, la squadra di Lilli cerca la partita perfetta. Si gioca domenica al Magi

Smaltita la delusione per l’inizio negativo del nuovo anno dopo la sosta natalizia – sconfitta nel derby contro il Vismara per 2-0, seconda giornata di ritorno – il Gabicce Gradara si trova di fronte domenica allo stadio Magi un ostacolo importante, la capolista Lunano degli ex Andreani e Montagnoli, che nel recupero di mercoledì ha piegato il San Costanzo 3-1.

La leader ha 42 punti e viaggia con il maggior numero di vittorie (13) ed il maggior numero di reti segnate (30), mentre Pagliardini è il re dei bomber a 15 gol.

Mister Lilli, il Gabicce Gradara è reduce da una sconfitta per 2-0 condita da una prestazione insufficiente. Che cosa è successo?

“L’approccio è stato positivo tanto che abbiamo creato un paio di situazioni pericolose, poi dopo la rete avversaria ci siamo spenti. Non c’è stata reazione. Siamo scomparsi. Non discuto i meriti del Vismara, ma a noi è mancato il giusto atteggiamento, la cattiveria, il piglio che ogni partita richiede. Non me lo aspettavo, venivamo da un buon momento, durante la sosta avevamo lavorato bene. Può succedere, spero sia solo un episodio. Dobbiamo archiviarlo in fretta e ripartire”.

Adesso vi aspetta la capolista...

“Ho visto il recupero e ho avuto conferma che il Lunano è una corazzata. Il San Costanzo è stato bravissimo, ha fatto la partita che doveva, fino al 33’ della ripresa era in vantaggio, poi ha subito un tris in pochi minuti. E’ una squadra completa in tutti i reparti il Lunano, ha qualità tecniche, temperamento, esperienza ed in qualsiasi momento può trovare il guizzo vincente. Da parte nostra dovremo fare la partita perfetta e chissà se sarà sufficiente. E’ certo che un avversario così dà tanti stimoli e dunque sono certo che la mia squadra darà il massimo”.

Il Gabicce Gradara guarda più alle spalle o piuttosto deve mettere nel mirino le squadre che la precedono?

“Dobbiamo vivere alla giornata, pensare ad una partita alla volta ed affrontarla al massimo della concentrazione”.

Nel Gabicce Gradara sono tutti disponibili.