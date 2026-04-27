Altarimini

Calcio Promozione, terremoto al Misano: esonerato il tecnico Muratori

Fatale la sconfitta in casa contro la Savignanese arrivata dopo un finale di stagione in cui il Misano ha dilapidato 10 punti di vantaggio

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
27 aprile 2026 12:15
Calcio Promozione, terremoto al Misano: esonerato il tecnico Muratori - Il tecnico Oscar Muratori
Il tecnico Oscar Muratori
Misano Adriatico
Sport
Condividi

Il Misano comunica di aver sollevato dall’incarico di tecnico della prima squadra Oscar Muratori. Una decisione sofferta, maturata dopo un periodo purtroppo non positivo in termini di risultati e in seguito alla sconfitta interna di domenica contro la Savignanese, che ha compromesso la possibilità di conquistare la vittoria diretta del campionato.
La società desidera ringraziare mister Muratori per il lavoro svolto con grande professionalità, abnegazione e dedizione. Durante la sua esperienza ha contribuito in modo significativo alla crescita e alla valorizzazione di molti giovani del nostro settore giovanile.
A Oscar Muratori vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale e personale.
Nelle prossime ore verrà comunicato il nome del nuovo tecnico che già nella giornata di martedì sarà al lavoro in vista dell’ultima giornata di campionato e successivamente dei playoff.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini