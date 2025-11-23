Calcio Promozione, tra Gabicce Gradara e la big Fano è 0-0

Partita avvincente con occasioni da rete su entrambi i fronti. Ottima la prova della squadra di Lilli schierata con quattro under

Il Gabicce Gradara, schierato con quattro under (out Costa, Montesi e Bergamini), ferma il Fano sul pareggio e conquista un prezioso punto al termine di una partita equilibrata, sempre viva, con le due squadre che fino alla fine hanno cercato di superarsi. Giusto lo 0-0 finale.

Nel primo tempo supremazia territoriale del Fano che tuttavia non è quasi mai pericoloso. Il Gabicce Gradara si difende con ordine e cerca di pungere con le ripartenze. Ne esce un match equilibrato ed avvincente.

Al 5’ punizione di Omiccioli da sinistra, testa in area di Pierpaoli , con palla parata facilmente a terra da Adebiyi.

Al 9’ Zagaglia imbecca sulla destra Sarli, cross a centro area, in ritardo di un soffio Magi Samuele in scivolata sul palo più lontano.

Minaccioso il Fano su due angoli di fila di Omiccioli con colpo di testa in mezzo all’area e palla alta sulla traversa.

Al 28’ girata di Gucci, tiro telefonato tra le braccia del portiere e dopo un paio di minuti ci prova Sartori che ha l’occasione d’oro al 43’: l’attaccante calcia a lato dal limite “liberato” da un errore difensivo del Gabicce Gradara sul rinvio. Pericolo. Il primo tempo si chiude qui.

Nella ripresa il Gabicce Gradara è più intraprendente, crea situazioni pericolose ma non trova il guizzo finale, mentre il Fano, sornione, è sempre sul pezzo e sempre pericoloso.

Al 4’ Fontana manda alto di testa a centro area su angolo dalla sinistra di Omiccioli.

10’ fallo su Gallotti al limite: punizione dello stesso Gallotti di sinistro a giro, il portiere devia in angolo sopra la traversa.

Al 28’ Sartori si libera al tiro accentrandosi dalla sinistra, la palla sfiora il palo. Pericolo.

Al 34’ In mischia Bastianoni salva in area su tiro di Sartori a botta sicura imbeccato dalla destra da Zaccardo. Al 42’ Tiro di Gucci da fuori, Adebiyi alza sulla traversa.

43’ Mattioli impegna centralmente a terra Adebiyi.

Nel recupero angolo Omiccioli, colpo di testa di Gucci respinto da Zagaglia con palla su palo e sulla successiva conclusione di Saponaro ancora Zagaglia manda in angolo. Nel finale su una efficace ripartenza Gambini tira sul portiere a pochi passi sprecando una bella occasione.

IL COMMENTO Mister Simone Lilli è soddisfatto del risultato e della prestazione della sua squadra. “Al cospetto di un avversario molto forte, abbiamo avuto l’atteggiamento giusto per tutti i 90 minuti, siamo stati sul pezzo, abbiamo dato continuità all’azione costruendo nella ripresa le azioni migliori. Abbiamo giocato di squadra, con attenzione alzando il livello rispetto all'ultima partita”.

Applausi alla sua squadra anche dal presidente Gianluca Marsili: “E’ un buon punto conquistato contro un avversario di rango, al termine di una bella partita, abbiamo anche avuto le opportunità per andare in gol, anche sull’ultima azione, ma il pari è giusto. Sono orgoglioso dei nostri giovani, che stanno dimostrando di essere degli over a tutti gli effetti e mi dispiace che ancora non abbiamo potuto utilizzare Morini. Il mercato? Faremo le valutazioni del caso nei prossimi giorni assieme al mister”.

Nel prossimo turno il Gabicce Gradara sarà di scena ad Ancona contro i Portuali (sabato).

IL TABELLINO

GABICCE GRADARA - FANO 0-0

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Grandicelli, Semprini, Gallotti (36’ st. Pataracchia), Massari, Zagaglia, Sarli, Magi Filippo, Magi Samuele (32’ st. Gambini), Bastianoni, Fedeli.

A disp. Sammarini, Andruccioli, Finotti, Moutatahhir, Buccino, Lorenzetti. All. Lilli

FANO: Sartini, Roberti, Giacomelli, Omiccioli A., Fontana, Saponaro, Pierpaoli (14’ st. Malshi), Mattioli, Gucci, Sartori, Zaccardo.

A disp. Sodani, Innocenti, Palazzi, Rovinelli, Moschella, Riggioni, Niang, Sabattini. All. Omiccioli M.

ARBITRO: Ceroloni di Macerata (Baldomenico di Jesi e Cantarini di Macerata)

NOTE. Spettatori 400 circa con folta rappresentanza ospite. Ammoniti: Fedeli, Roberti, Bastianoni, Zagaglia, Sartori, Pataracchia, Magi Filippo.