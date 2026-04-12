Calcio Promozione, tris del Gabicce Gradara ai Portuali (3-0)

Izzo, Zagaglia (nel primo tempo) e Gallotti (nella ripresa) firmano l'importante successo: due giornate alla fine

Il Gabicce Gradara conquista tre punti preziosi nella corsa salvezza battendo con un secco 3-0 i Portuali.

Nel primo tempo partita bloccata fino al vantaggio del Gabicce Gradara, al 9’: Grandicelli innesca sulla corsia destra Gambini, cavalcata dell’esterno con cross a rientrare: la prima conclusione a centro area di Izzo viene respinta, al secondo tentativo del centravanti è gol.

Al 27’ il raddoppio. Discesa di Grandicelli sulla destra - il versante dove la squadra di Bellucci insiste di più – il difensore stringe al centro, cross in mezzo e palla deviata in angolo. Sull’azione dalla bandierina, raddoppio di Zagaglia con zampata in area su palla abilmente rimessa al centro dalla sinistra da Sarli.

Al 36’ Lazzarini calcia alto poco fuori l’area di un soffio alto sulla traversa su respinta della difesa su azione di angolo.

Al 43’ Il portiere Adebiyi respinge ottimamente in angolo la conclusione forte e ravvicinata di Sassaroli.

Al 45’ Gambini si inserisce al limite dell’area tra portiere e difensore su un rilancio lungo di Izzo e mentre l’esterno accompagna la palla in porta l’arbitro fischia un fallo dell’attaccante.

Nella ripresa i Portuali cercando di prendere l’iniziativa con il Gabicce Gradara che colpisce di rimessa.

Al 9’ ecco il tris del Gabicce Gradara con un missile di Gallotti da fuori area di sinistro, di contro balzo su respinta della difesa.

Al 37’ i Portuali rimangono in dieci per l’espulsione di Rinaldi (doppia ammonizione)

Sul 3-0 la partita non offre più spunti degni di nota se non un tiro di Sbarbati alla fine parato a terra da Adebiyi.

Sabato prossimo trasferta sul campo della Montemarcianese.

IL COMMENTO A fine partita il direttore sportivo del Gabicce Gradara Gabriele Magi commenta: “Prestazione convincente, abbiamo ripreso dopo lo stop di due settimane nel migliore dei modi, con l’atteggiamento giusto e la testa libera come altre volte non è accaduto. La partita è stata sempre nello nostre mani ed i gol sono stati di ottima fattura. Al momento siamo salvi, ma mancano ancora 180 minuti e tutto può accadere. Noi dobbiamo fare la corsa solo su noi stessi, questa partita era importante, la prossima contro la Montemarcianese lo sarò altrettanto”.

IL TABELLINO

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Grandicelli, Semprini (44’ st. Andruccioli), Gallotti, Massari, Zagaglia, Morini (34’ st Magi Filippo), Bastianoni, Izzo (36’ st. Finotti), Sarli (24’ st. Lorenzetti), Gambini (40’ Magi S.). A disp. Sammarini, Magi F., Moutatahhir, Lorenzetti, Buccino, Bacchini. All. Bellucci.

PORTUALI: Tavoni, Catalani (12’ st. Lucesoli), Rinaldi, Girolimini (12’ st. Franca), Savini, Ricciotti, Lazzarini, Sassaroli, Gioacchini, Mascambruni, Sbarbati. A disp. Ruzzi, Ragni, Gramaccia, Serio, Canulli, Mobili, De Marco. All. Cacci.

ARBITRO: Persichini di Macerata (Giacomucci di Pesaro – Raiola di jesi)-

RETI. 9’ pt. Izzo, 28’ Zagaglia, 9’ st. Gallotti

NOTE: Spettatori 300 circa. Ammoniti: Massari ;Lazzarini, Sassaroli, Rinaldi, Gioacchini. Espulso al 37’ st. Rinaldi.