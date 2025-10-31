Calcio Promozione, il Gabicce Gradara di scena sabato a Moie

Dopo tre risultati utili di fila – cinque calcolando anche il doppio confronto degli ottavi contro il Lunano in Coppa Marche - l'obbiettivo è llungare la serie positiva

Dopo tre risultati utili di fila – cinque calcolando anche il doppio confronto degli ottavi contro il Lunano in Coppa Marche (vittoria e pareggio) - il Gabicce Gradara vuole allungare la serie positiva nella sfida di sabato (14,30) sul campo del Moie Vallesina.



La squadra allenata da Matteo Rossi ha in classifica un punto in meno del Gabicce Gradara, dopo la cinquina rifilata al San Costanzo nell’ultimo turno vanta il miglior attacco del girone (15 gol), ma ha anche la peggiore difesa (13 gol subiti).



“Siamo due squadre per così dire in convalescenza, noi reduci da due vittorie ed un pari, loro da una vittoria sonante a San Costanzo e da un pareggio dopo tre ko di fila: vedremo chi e è più in salute. Si tratta di un club consolidato in categoria, direi storico, allenato da un bravo tecnico quale è Rossi per cui le insidie non mancano” commenta il tecnico Simone Lilli



Le due sfide di Coppa Marche restituiscono l’immagine di un gruppo di under di assoluta affidabilità.



“Come a Lunano abbiamo ripetuto una buona prestazione mercoledì nella partita di ritorno, avevo chiesto ai miei giocatori di non pensare al successo per 4-0 dell’andata e di giocare al meglio delle loro possibilità come si conviene ad una partita ufficiale. L’hanno fatto e meritano un plauso. Avremmo potuto segnare anche prima della rete del vantaggio. Bravi tutti”.



Il Gabicce Gradara appare in crescita. E’ così?



“Abbiamo fatto un passo in avanti nella partita contro il Nuovo Real Metauro sotto il profilo della continuità di rendimento, di atteggiamento per tutti i 90 e passa minuti tanto che il gol del 3-1 è arrivato al 95’ e poi l’arbitro ha fischiato la fine. Avevamo impostato la partita in una certa maniera e le consegne sono state rispetatte, con abnegazione. Il nostro obiettivo è allungare la serie positiva, alzare se possibile l’asticella del rendimento e della prestazione continuando a mettere punti in cascina”.



Gabicce Gradara al quinto posto con altre tre formazioni. Quali sono gli scenari?



“Dopo le prossime due partitre con Moie in trasferta e Villa San Martino in casa, avremo più chiaro quale potrà essere l’orizzonte della nostra stagione in cui a parte Lunano e Alma Fano, le squadre hanno valori tali da rendere il girone assai equilibrato”.



Per quanto riguarda la formazione, ancora out Gallotti e mancherà anche Costa per cui è da definire l’assetto difensivo. Intanto il centrocampista Elia Morini ha ricominciato ad allenarsi.



COPPA MARCHE Il Gabicce Gradara affronterà nei quarti di finale il 12 novembre (andata) ed il 3 dicembre (ritorno) l’Alma Fano che in campionato sarà di scena allo stadio Magi domenica 22 novembre.