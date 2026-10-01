Calcio, Qualificazioni Europei: Spagna a valanga su San Marino (0-13)

Tra i titani esordio assoluto di Francesco Bucchi nell’undici titolare. Ora per i Titani l'ultima sfida delle qualificazioni europee contro Cipro

Seconda sfida casalinga in una settimana per la Nazionale Under 21 di San Marino che dopo il Kosovo ospita allo Stadium la Spagna. Qualche cambio per Cecchetti rispetto allo scorso giovedì, con l’esordio assoluto di Francesco Bucchi – classe 2009 – nell’undici titolare. La Spagna risponde con una squadre piena di talenti provenienti dai migliori campionati di tutta Europa.

Si parte con le Furie Rosse già piuttosto attive sin dalle prime battute. Al nono minuto infatti ecco il tiro potente all’angolo di Pablo Garcia che trova subito un attento Amici. Insiste la squadra di David Gordo che qualche istante dopo riesce a portarsi avanti grazie al destro chirurgico di Mendoza su sponda di Iker Bravo. Sono sempre gli iberici a gestire il possesso e poco dopo il quarto d’ora va vanno vicinissimi al bis. Lancio perfetto verso Carlos Espì, l’attaccante del Real Madrid punta la porta ma Amici riesce a ribattere, ci riprova il delantero spagnolo che colpisce la traversa e sulla ribattuta ritenta anche Pablo Garcia senza però trovare lo specchio. Il raddoppio però non tarda ad arrivare per una Spagna che spinge senza sosta. Pablo Garcia scambia in velocità con Virgili, l’attaccante del Racing Santander infila poi Amici per il 2-0.

Servono poi altre due grandi parate di Amici per non aumentare il tabellino dei marcatori: il portiere sammarinese prima ha un riflesso prodigioso sull’incornata di Jacobo Ramòn (difensore della rivelazione Como in Serie A) poi poco più tardi dice no alla bordata da fuori di Virgili. Le “Furie Rosse” insistono e poco dopo la mezz’ora calano il tris con Jacobo Ramòn che sfrutta la sponda di Carlos Espì e dall’area piccola Amici non può nulla. I Titani sono alle corde e la Spagna sferra un altro montante doloroso. È il 34’ quando dal corner per gli iberici Marinucci non è perfetto in chiusura, la sfera arriva così pericolosamente in area dove Carlos Espì sigla la quarta rete per i suoi.

I Titani si ricompattano e provano ad uscire.

Al 40’ l’azione dei Biancoazzurri è una boccata di ossigeno che per poco non diventa addirittura qualcosa di più: il rookie Bucchi insiste dal limite dell’area, la sfera schizza poi a Sensoli che calcia bene da fuori costringendo Iribarne all’intervento. La Spagna insiste ancora e al 42’ sfodera la manita: è ancora un calcio da fermo a fare male ai Titani con il colpo del centrale Gasiorowski sul secondo palo. Prima del riposo si rivedono ancora i Titani, nuovamente con una bella conclusione di Sensoli da fuori sul quale c’è sempre Iribarne. Senza recupero, il kazako Sariyev manda le squadre al riposo sul 5-0 per gli iberici.La ripresa inizia nel peggiore dei modi per San Marino perché dopo soli 18 secondi l’affondo di Virgili risulta letale, l’esterno del Club Brugge scarica un destro potente sul quale Amici non può nulla. La fascia sinistra è ancora la migliore zona di caccia per la Spagna perché al 52’ è ancora Virgli a seminare il panico e a metterla sul secondo palo per la doppietta di Carlos Espì. Nonostante la forza e la tecnica degli avversari, San Marino risponde agli iberici: Riggioni riesce a recuperare bene su Iker Bravo poi carica un potente destro, Iribarne non è pulito nell’intervento ma in qualche modo riesce ad allontanare. I ragazzi di Gordo non sono sazi perché al 62’ siglano anche l’ottava rete: l’azione parte sempre sulla sinistra con Virgili che si dimostra la più classica delle spine nel fianco, arrivato sul fondo la mette in mezzo per Carlos Espì che vince il duello con Marinucci poi nonostante scivoli a terra riesce a calciare verso la porta.

Ci si mette anche la sfortuna per San Marino quando la nona rete della Spagna è rocambolesca: il tiro di Iker Bravo viene respinto da Amici, poi la sfera sbatte addirittura sulla faccia di Carlos Espì che firma il poker personale al 68’. Sembra avere energie infinite la squadra di Gordo perché qualche secondo dopo il contropiede di Virgili vale la decima rete per gli iberici. Gli spagnoli non si fermano e aumentano ancora lo score: il tiro da fuori di Gonzalo viene respinto corto da Amici, sul tap-in arriva come un falco il solito Carlos Espì per la quinta marcatura personale. Dopo altre due parate di Amici su Gonzalo e su uno scatenato Espì, si rivedono i Titani in zona offensiva con Sensoli – il più attivo questa sera – che calcia ancora bene dalla distanza ma interviene Gasiorowski poi il numero dieci sammarinese ci prova anche in acrobazia senza però trovare successo.

Lo Stadium applaude i giovani Titani che lottano e creano nonostante il pesante punteggio. La Spagna ne ha ancora e dai piedi del neo-entrato Jesus Rodriguez – centrocampista del Como – arriva l’assist per Mario Martin per il 12-0. Nonostante il passivo già largo, l’arbitro concede un minuto di recupero. Qui arriva una macchia in una serata praticamente perfetta per la Roja: dopo un contatto in area tra Riggioni e Jesus Rodriguez, il centrocampista spagnolo si vede sventolare il rosso diretto - reo di un colpo proibito al difensore sammarinese. Il gioco resta fermo qualche minuto e alla ripresa del gioco la Spagna di forza segna anche l’ultima e definitiva rete con Pablo Garcia. Allo Stadium finisce così 13-0 per gli iberici.

Ora qualche giorno di riposo e poi i Titani voleranno a Larnaca per la sfida a Cipro, ultima sfida delle qualificazioni europee.



IL TABELLINO





SAN MARINO [5-3-2]

Amici; Bugli (60’ Domeniconi), Riggioni, Montali (60’ Zavoli), Marinucci, Semprini; Chiaruzzi (46’ M. Casadei), Valli Casadei (70’ Cervellini), Bucchi; Sensoli (79’ Grandoni), Canarezza

A disposizione: Conti, Ciacci, Protti, Guerra

Coach: Matteo Cecchetti



SPAGNA [4-3-3]

Iribarne; Obrador, Gasiorowski, Ramòn (46’ Juanma Herzog), Garrido Hierro (70’ Angel Ortiz); Iker Bravo (70’ Gonzalo), Mendoza (46’ Espart), M. Martìn; Pablo Garcia, Carlos Espì, Virgili (75’ Jesus Rodriguez)

A disposizione: Esquivel, J. Martìn, Valle, Bernal

Allenatore: David Gordo



Arbitro: Bulat Sariyev (KAZ)

Assistenti: Yuriy Tikhonyuk (KAZ), Denis Labashov (KAZ)

Quarto ufficiale: Danil Gorda (KAZ)

Marcatori: 9’ Mendoza, 25’ e 90+6’ Pablo Garcia, 32’ Ramòn, 34’, 52’, 62’, 68’ e 74’ Carlos Espì, 42’ Gasiorowski, 46’ e 69’ Virgili, 85’ Martin

Ammoniti: Angel Ortiz, Riggioni

Espulso: Jesus Rodriguez al 90+5 per comportamento violento

Note: 721 spettatori

