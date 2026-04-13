Calcio, qualificazioni Europei U17: San Marino esulta con Montali

I titani tornano ad esultare dopo 24 anni: battuto il Galles

Dopo il match di venerdì contro la Georgia i biancoazzurri hanno affrontato oggi il Galles. Vittoria fondamentale per la Nazionale U17 che non vinceva un match ufficiale UEFA da marzo 2002 e si porta al secondo posto del girone, in attesa della sfida di giovedì contro Andorra. Bonesso cambia tre undicesimi della formazione iniziale rispetto al match di venerdì, fra cui Sammaritani che è squalificato.

Primo tempo privo di grandi emozioni da entrambi i lati, terminato senza reti. Nella prima frazione sono i gallesi a gestire il gioco senza però mai mettere in difficoltà veramente la difesa biancoazzurra. Dopo cinque minuti dal fischio d’inizio Ciacci prova a sorprendere il portiere avversario con un tiro da centrocampo, non abbastanza potente. Nella stessa azione il Galles attacca e tenta un tiro con Lewis che non trova lo specchio. Poco dopo Beckwith si libera al limite dell’area: tiro centrale parato facilmente da Michelotti; sulla ribattuta arriva Jac Ynyr Jones che però non riesce a stoppare e perde palla. A metà primo tempo sono ancora i gallesi ad attaccare, Lewis, libero in area di rigore, effettua un tiro ma Michelotti para in sicurezza. Si fa vedere anche San Marino con un cross in mezzo di Ciacci direttamente da calcio di punizione, arriva Jourdain che però commette fallo in attacco. Qualche minuto dopo è Papirnyk a cercare il gol: tiro a giro dal limite che finisce fuori di poco.

Secondo tempo che si apre con una doppia occasione pericolosa dei gallesi. San Marino perde palla in ripartenza, ne approfitta Alfie Jones che tenta un tiro dalla distanza, para Michelotti con la gamba. Sulla ribattuta arriva Jac Ynyr Jones ma l’estremo difensore biancoazzurro, ancora a terra, riesce ad effettuare la seconda grande parata. Il Galles non si abbatte e cerca il gol da calcio d’angolo: svetta Finley Evans che riesce ad angolare ma Michelotti si allunga e salva i suoi. Subito dopo sono i titani a farsi avanti: palla ribattuta da calcio d’angolo che arriva fra i piedi di Ciacci, splendido l’aggancio e tiro pericoloso che costringe Wilson a rifugiarsi in calcio d’angolo. Batte Mazza per Bucchi che tenta una clamorosa rovesciata: palla alta sopra la traversa. Il gol che sblocca il match arriva all’ora di gioco: Ciacci con un lancio al bacio da centrocampo serve in area di rigore Montali che batte il portiere avversario con un diagonale preciso.

Poi errore in ripartenza di San Marino che regala il pallone agli avversari, Papirnyk tenta un tiro rasoterra che sfiora il palo. Subito dopo sono sempre i gallesi a rendersi pericolosi: palla in profondità per Lewis che tenta il tiro, sventato da Jourdain con un gran salvataggio. I ragazzi di Gunter non demordono e cercano il pareggio con Goulding che si coordina per il tiro in area di rigore, Valentini con un grande intervento allontana il pericolo.

Qualche minuto dopo si rende insidioso Salter sfondando sulla sinistra e mettendo in mezzo una gran palla per Finley Evans che non riesce a colpire; arriva Norris che viene murato da Terni. Nei minuti finali il Galles troverebbe anche il gol del pareggio, ma Louis Sebastian Evans viene sorpreso in posizione di fuorigioco. Un solo minuto dopo, altra grande occasione per il pareggio gallese: la difesa ribatte una palla che arriva direttamente fra i piedi di Tankiewicz il quale calcia male. L’ultimo grande brivido del match arriva a un minuto dal novantesimo: Walker effettua un tiro dalla distanza che obbliga Michelotti a una splendida parata, confermandosi in giornata di grande ispirazione. San Marino che riesce così a portarsi a casa tre punti attesi da 24 anni. Dopo la buona prova contro la Georgia i ragazzi di Bonesso si riconfermano, aggiungendo alle buone indicazioni tattiche l’aspetto fondamentale del risultato. Qualcosa da confermare anche giovedì prossimo nell’ultimo impegno con Andorra, che oggi ha ceduto 1-0 alla Georgia.

IL TABELLINO

Galles-San Marino 0-1

GALLES (3-4-3)

Wilson; Goulding, L. Evans, F. Evans; Robinson (60’ Salter), Lewis, A. Jones (60’ Walker), Beckwith (60’ Tankiewicz); Itsindo (60’ Norris), Papirnyk (68’ Lorimer), J. Jones

A disposizione: Cross, Walls, Daniel

Allenatore: Christopher Gunter

SAN MARINO (5-3-2)

Michelotti; Valentini (90’+3 Baggiarini), Prendi (88’ Piergiacomi), Jourdain, Zavoli, Terni; Bucchi, Mazza, Cervellini (46’ Montali); Ciacci (90’+3 Pala), Montebelli (77’ Raschi)

A disposizione: Bucci, Romiti, Balsimelli

Allenatore: Alessandro Bonesso

Arbitro: Fotios Polychronis (GRE)

Assistenti: Athanasios Kollias (GRE), Mehmet Tugral (TUR)

Quarto ufficiale: Cihan Aydın (TUR)

Marcatori: 63’ Montali

Ammoniti: 15’ Lewis, 35’ Itsindo, 35’ Terni, 76’ Valentini