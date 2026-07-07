Calcio, Rimini: Bertani e Gasperi i sogni. Arlotti al Domagnano

Per la difesa il ds Tamai punta anche su Maggioli. Pollini e Volpe i nomi per la porta. Fratta Terme vicino a Vukaj. Bascioni al Diegaro

Il ‘Rimini dei riminesi’ sta lavorando alla rosa della prossima stagione. Alla lista dei giocatori sul taccino del ds pietro Tamai che abbiamo pubblicato (il difensore ex Forlì Enrico Morri si è accasato all’Ancona: biennale) ci sono altre pedine in stand by (i tempi che si allungano per il bando, però, sono un ostacolo).

Una è Gianluca Maggioli, classe 1999, difensore mancino italo venezuelano di 190 centimetri, ex Forlì e Sammaurese in serie D (con 31 presenze e 3 reti), già allo Sporting Club Trestina, Jesina, Città di Sant'Agata, San Marino e Lentigione. E’ nel mirino dello Scandicci (serie D) di mister Taccola.

Sempre per la difesa si parla del trezino fanese Alessandro Moricoli, classe 2001, del Tropical Coriano

Altro nome caldo per l’attacco è il 2004 Riccardo Montesi di Mercato Saraceno, ex Sammaurese, nell’ultima stagione alla Sampierana (nove reti).

Per il ruolo di portiere, sfumato Gian Marco Pazzini, si pensa a Lorenzo Pollini, 2004 della Sammaurese e cresciuto nel settore giovanile del Cesena, già in serie D a Trestina e Palmese. Un altro candidato è Giacomo Volpe, classe 1996, di rientro dal campionato maltese: per lui tanta C (le sue quattro stagioni migliori a Gubbio dove ha vinto il campionato di serie D e tre di C da titolare).

Per il centrocampo un altro ex Sammaurese, Romeo Bertani, classe 1999, ex Mezzolara e Cittadella Vis Modena (abita a Cesenatico) ed il riminese Matteo Gasperi, classe 1997, fresco reduce dalla vittoria del campionatori serie D con il Desenzano di mister Gaburro, alle spalle serie C con Monterosi, Legnago, Renate e D (la migliore stagione al San Marino sette gol),

Il Fratta Terme sta per annunciare il centrocampista Emiliano Vukaj in uscita dal Santarcangelo, conteso da Sampierana e Misano. Il cluv gialloblù potrebbe sostituirlo con Giosuè Giorgini del Novafeltria su cui però ci sono altri club.

La Sammaurese si rafforza con l'esterno d'attacco mancino, Gabriele Torino, classe 2005. Arriva dopo un importante percorso di crescita nei settori giovanili di Cesena, Rimini e Bologna.

Come anticipato da Altarimini.it, il 29enne difensore centrale Mattia Anastasi, negli ultimi cinque campionati, tra cui quello appena terminato in Serie D, con il Tropical Coriano (30 presenze, 1 rete). ha firmato per il Fano.

PROMOZIONE

Il Civitella ufficializza il centrocampista classe 2002 Pietro Delvecchio proveniente dal Futbal Cava Ronco, che lascia dopo sei stagioni

Il Bellaria Igea Marina 1956 annuncia l'ingresso nello staff tecnico di Claudio Amadori che ricoprirà il ruolo di Club Manager e allenatore della Juniores Regionale. Bellariese, con oltre vent'anni di esperienza nei settori giovanili di Bellaria, Federazione Sammarinese, Riccione, Savignanese e Sammaurese, Amadori ha ricoperto importanti incarichi anche nelle Rappresentative Under 14 e Under 16 della Delegazione LND di Rimini e nel calcio femminile in Serie B sempre a San Marino e Riccione. Allenatore UEFA B, è laureato in Scienze Motorie e ha un Master in Management dello Sport. Il responsabile del settore giovanile è Fusco Cono.

L'attaccante Federico Bascioni dal Santarcangelo passa al Diegaro.

L'esterno Filippo Chiussi 2001, ex Verucchio è in trattativa con il Cattolica.

Campionato Sammarinese Il Domagnano, dopo Alex Ambrosini, ufficializza l'attaccante ex Rimini Scott Arlotti, un colpo grosso. Sontuosa la campagna acquisti del club: arrivano anche i 2007 Luca Menini dal Misano (esterno d'attacco), Nicola Bonetti (centrocampista dal Misano), Leone Betti (terzino dalla Juniores del San Marino), l'esterno d'attacco Riccardo Michelucci (2003)

La Libertas è sulle piste del forte attaccante Daniele Melandri del Cervia.

La Virtus ha fatto un colpo grosso: il difensore classe 1992 Leonardo Nunzella, tanta serie C alle spalle (anche nel Parma): è di Brindisi, si trasferisce in Romagna.