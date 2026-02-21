Calcio, Romagna in lutto: è morto William Barducci

Talentuoso attaccante classe 1956 pescato dalla Fiorentina nel Bellaria del grande talent scout Ferruccio Giovanardi. Da tecnico vinse due campionati

L’ex giocatore e poi tecnico William Barducci è prematuramente scomparso all’età di 69 anni. Barducci Un personaggio molto noto in Romagna (era nato a Santarcangelo nel 1956) per aver vestito le maglie per qualche stagione la maglia del Bellaria (vinse il campionato di Promozione con più di 20 reti, mister Pollini) e per quattro campionati del Faenza.

A fine carriera prese la strada della panchina: fu il vice di Corrado Benedetti nelle esperienze di Grosseto (2005-2006), Perugia (2006-2007) e Pistoiese (2007/2008). Condusse il Gualdo alla prima storica promozione in serie C2, con il Fano visse il campionato di serie C2.

Era un attaccante rapido, con talento, visione del gioco e fiuto del gol tanto che a 21 anni quando era al Bellaria - erano gli anni Settanta, era il Bellaria del grande talent scout Ferruccio Giovanardi - fu chiamato alla Fiorentina in serie A. In viola giocò solo 6 partite di Coppa Italia, realizzando però 3 reti: doppietta nel 2-2 in casa dell’Inter (poi vincitrice della manifestazione) e un gol nel 2-0 al Torino. Poi tanta serie C tra Rondinella, Livorno, Spezia e Lucchese.

Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia di amici, ex compagni di squadra, tecnici, società in cui ha militato. Domenica allo stadio Nanni di Bellaria minuto di raccoglimento in memoria di William Barducci e Christian Jidayi, altro ex biancazzurro.