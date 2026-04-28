Calcio RSM, al via mercoledì la post-season con il Turno Preliminare

Si giocano alle 20,45 Cosmos Pennarossa a Dogana e Juvenes Dogana Libertas ad Acquaviva

Con la stagione regolare già in archivio, è già tempo di entrare nella post-season del Campionato Sammarinese 2025-26. Domani sera sono infatti in programma le due gare del Turno Preliminare, anticamera dei playoff veri e propri che partiranno sabato 2 maggio con l’andata dei Quarti di finale.

In caso di parità al termine dei novanta minuti, sarà la meglio qualificata in regular season a passare al turno successivo.

A Dogana – con calcio d’inizio alle ore 20:45 – si daranno battaglia Cosmos e Pennarossa. I Gialloverdi vengono dalla convincente vittoria di domenica scorsa con il Faetano ed avranno inoltre due risultati su tre a disposizione, per via del miglior piazzamento rispetto ai Biancorossi. La squadra di Macerata ha infatti raggiunto l’undicesimo posto proprio all’ultima giornata grazie al pareggio con il Tre Fiori campione. Dunque, il club di Chiesanuova dovrà solo vincere per poter accedere ai Quarti, come accaduto lo scorso 12 aprile grazie al match-winner Socciarelli. In regular season i Biancorossi inoltre non hanno mai perso con il Cosmos (una vittoria e un pareggio).

Allo stesso orario, ma sul campo di Acquaviva, si sfidano Juvenes Dogana e Libertas. Gara che si preannuncia equilibrata quella tra il club di Serravalle (che ha chiuso al nono posto) e quello di Borgo Maggiore (decimo dopo la stagione regolare). La squadra di Buda dovrà quindi obbligatoriamente vincere per passare il turno, con i due precedenti stagionali che sorridono proprio ai Granata. Due vittorie di misura sia all’andata che al ritorno di stagione regolare (reti di Fabio Tomassini ed Enea Senja). Libertas che però non vince da tre turni mentre Juvenes Dogana che è in striscia positiva e non perde dal 8 aprile. Oltre che su Titani.tv, la partita tra Juvenes Dogana e Libertas sarà trasmessa anche sulla piattaforma FIFA+.

Le squadre che passeranno il turno affronteranno ai Quarti una tra Virtus e Tre Penne: la squadra con il miglior piazzamento in stagione regolare avrà i Biancoazzurri di Città mentre quella con il peggiore se la vedrà con i Neroverdi di Acquaviva (gare in programma domenica 3/5 alle 15:00 e alle 18:00).