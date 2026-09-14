Calcio RSM, Andy Selva è il nuovo allenatore de La Fiorita

Nello staff anche Alex Gasperoni. Selva ha vestito la maglia de La Fiorita da giocatore dal 2014 al 2018, totalizzando oltre 100 presenze

La Fiorita ha un nuovo tecnico: la dirigenza gialloblù comunica di aver trovato l’accordo con Andy Selva, che questa sera dirigerà il primo allenamento con la squadra sul campo di Montegiardino. I primi ad essere sondati erano stati Simone Lilli e Massimo Scardovi.

Per Selva si tratta di un ritorno ai colori gialloblù: l’ex attaccante della Nazionale, infatti, ha vestito la maglia de La Fiorita da giocatore dal 2014 al 2018, totalizzando oltre 100 presenze e oltre 50 gol, al termine di una lunga carriera professionistica che lo ha visto raggiungere la Serie B.

Da allenatore, nel campionato sammarinese, ha accumulato esperienza sulle panchine di Pennarossa, Tre Fiori e Cosmos.

Insieme a Selva entra a far parte dello staff tecnico Alex Gasperoni, anche lui ex Nazionale sammarinese, nel ruolo di collaboratore tecnico.

“Ad entrambi diamo il benvenuto a La Fiorita – le parole del presidente Alessandro Cianciaruso – anche se Andy Selva ha già fatto parte della storia di questo club, contribuendo a scriverne pagine importanti. Ci auguriamo che anche da allenatore possa dare un fondamentale stimolo nel raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati come società”.