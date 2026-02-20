Calcio RSM, c’è Tre Penne-Tre Fiori. La Virtus punta al sorpasso

La squadra di Girolomoni è ancora imbattuta, quella di Bonini è reduce da ben nove risultati utili consecutivi

È una ventiduesima giornata che potrebbe essere decisiva per il duello Scudetto del Campionato Sammarinese 2025-26. Domenica pomeriggio a Montecchio si sfideranno la capolista Tre Fiori e il Tre Penne – attualmente al terzo posto – mentre la Virtus, dietro ai Gialloblù di un solo punto, sarà di scena a Dogana per affrontare il Faetano.

Tutti gli occhi saranno dunque puntati sul big match tra la squadra di Girolomoni – ancora imbattuta ma in leggera flessione dopo i due pareggi della scorsa settimana – e quella di Bonini, reduce da ben nove risultati utili consecutivi. All’andata terminò 0-0, un punteggio che domenica non servirebbe a nessuno: il Tre Fiori vuole rimanere al comando e avrà bisogno del successo mentre una potenziale vittoria del Tre Penne – lontano sei punti - andrebbe a rilanciare i Biancoazzurri in chiave titolo.

Chi potrebbe evidentemente approfittare dello scontro diretto è la Virtus. I Neroverdi hanno i favori del pronostico con il Faetano e qualora arrivassero i tre punti, con la momentanea non vittoria del Tre Fiori, salirebbero nuovamente al primo posto. A Dogana domenica ci sarà un Faetano da un percorso altalenante e che non vince dal 7 febbraio nell’incredibile rimonta con il Cailungo (3-2). Diversi gli squalificati in casa Virtus: non ci saranno infatti capitan Battistini, Amati e De Lucia.

Il ricco programma della domenica – cinque gare tutte alle 15 – prevede anche lo scontro tra Cosmos e San Marino Academy. A Montecchio il tecnico dei Titani Di Maio ritrova la sua ex squadra da giocatore e si presenta dopo la bella vittoria di sabato scorso con il Murata. I Gialloverdi però stanno bene e sono in striscia positiva da 4 turni, mentre in classifica occupano un comodo ottavo posto in piena zona playoff. Selva avrà a disposizione Carubini, di rientro dalla squalifica, ma dovrà far attenzione ai diffidati Rinaldi e Islamaj.

In campo anche il Domagnano, in cerca di continuità dopo la convincente vittoria con la Juvenes Dogana dello scorso turno. La squadra di Amati, attualmente sesta, se la vedrà con il Murata, sempre all’ultimo posto e in un periodo complicato (ultimo risultato utile il 9 novembre). Inoltre i Bianconeri questo weekend non avranno neanche gli squalificati Gjyla, Tahiri e De Biagi. L’incontro tra Domagnano e Murata, oltre ad essere trasmesso su Titani.tv, sarà in diretta streaming anche su FIFA+.

A chiudere il programma domenicale c’è anche la sfida tra San Giovanni e Cailungo, di scena a Fiorentino e sempre alle 15:00. Sfida di bassa classifica quella tra Rossoneri e Rossoverdi, con la squadra di Tognacci più in forma per via della recente vittoria maturata sabato scorso con il Pennarossa.

La 22^ giornata inizierà però domani con tre anticipi, sempre in programma alle ore 15:00. Gara che si preannuncia molto equilibrata quella tra Fiorentino e Juvenes Dogana, che si sfideranno a Domagnano. In classifica è avanti la squadra di Costantini, ex della sfida, ma con soli due punti a separare le due squadre (entrambe in piena zona playoff). Periodo altalenante per tutte e due le compagini, ed inoltre reduci da una sconfitta nell’ultima uscita. In casa Juvenes Dogana il tecnico Boldrini non avrà a disposizione Kevin Lisi, fermato dal Giudice Sportivo per un turno.

Vuole invece difendere il quarto posto la Folgore che sarà di scena a Montecchio con il Pennarossa. Periodo decisamente positivo per il club di Falciano, vicinissimo lo scorso turno ad infliggere alla capolista Tre Fiori la prima sconfitta stagionale. La squadra di Lasagni, infatti, è in striscia positiva da quattro turni mentre è più opaco il periodo di quella di Ricchiuti – che non vince dal lontano 7 dicembre. In casa biancorossa inoltre non sarà della gara lo squalificato Arlotti.

Dietro alla Folgore c’è La Fiorita, distante due punti dalla squadra di Falciano. La squadra di Ceci scenderà in campo domani alle 15 con la Libertas. Entrambe sono reduci da ottime vittorie nell’ultimo turno, con i Granata che attualmente occupano la decima posizione.