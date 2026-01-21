Calcio RSM, colpo Libertas: Domagnano ko dopo dieci risultati utili

Pazza rimonta del Fiorentino targata Ben Kacem. Successi del Tre Penne e del Cailungo

Si interrompe dopo dieci partite consecutive l’imbattibilità del Domagnano che, dopo tre pareggi in serie con La Fiorita, San Giovanni e Pennarossa, cade sotto i colpi della Libertas. I Granata, di contro, infilano la terza vittoria in sedici uscite – i due precedenti successi sono maturati nel mese di settembre 2025. A decidere le sorti della sfida sono stati due splendidi gol di Quarta e Nicolini, che hanno reso vana la stoccata a tempo scaduto di Famiglietti. I Giallorossi prendono il comando delle operazioni, ma le conclusioni verso Manzaroli mancano di veleno. Quella di Andrea Quarta, in coda al primo tempo, è invece semplicemente da applausi: conduzione palla per vie centrali e staffilata all’incrocio che non lascia scampo a Papi. Nella ripresa il portiere è subito decisivo su una leggerezza difensiva che aveva attivato Fabio Ramòn Tomassini, mentre nulla può sul morbido destro di Nicolini al 73’ – su assist al bacio di Baiardi. Tardiva la rete dell’1-2, depositata in fondo al sacco da Famiglietti, in bello stile, nel corso del terzo di recupero.

Ha dell’incredibile lo sviluppo della sfida di Fiorentino, dove il Pennarossa va avanti 2-0 meritatamente con Pintore – a margine di una bella azione rifinita da Dulcetti – e Domini, la cui punizione laterale non incontra deviazioni a centro area. Benedettini è strepitoso in almeno tre circostanze, evitando che il passivo si dilati ulteriormente. Condizione determinante, visto che i compagni entrano decisamente in partita con mezz’ora di colpevole ritardo. Il palo di Mariano al 34’ ha fatto pensare ad una serata storta, ma l’equazione non aveva ancora compreso il fattore Ben Kacem. L’ex di turno dimezza il passivo al 37’, concludendo con un morbido mancino a scavalcare il portiere una straordinaria azione che passa dall’assist geniale d’esterno di Gjonaj. Il Pennarossa accusa il colpo e nella ripresa cede all’estro degli avversari: all’ora di gioco è ancora Ben Kacem a segnare, stavolta direttamente da calcio d’angolo. Traiettoria bassa sul primo palo, che si infila tra le gambe di compagni ed avversari per battere beffardamente Tordella. Nulla da fare per l’estremo nemmeno due minuti dopo, quando Belward esplode un mancino terra-aria che spolvera l’incrocio e vale la rimonta. Il legno di quella porta risulta più amichevole per i Rossoblù che – colpitolo nuovamente con Mariano – allungano in tap-in grazie alla tripletta di Ben Kacem. Nel mezzo, l’opportunità del 3-3 fallita da Pintore.

In coda si isola il Murata, che esce sconfitto dal Cailungo nel confronto dell’Ezio Conti di Dogana. Il primo sussulto è di marca rossoverde, con l’acrobatica deviazione di Persichilli che esalta l’elasticità di Sias – reattivo anche sul destro dalla distanza di Conti. C’è poco altro da vedere fino all’ora di gioco, quando De Luca spreca un rigore in movimento col mancino. Poco male, perché sull’asse da corner Conti-Bua la squadra di Benedetti apre i conti. Stacco imperioso della punta, che non lascia scampo a Sias. Un Murata senza mordente non solo non dà cenno di replica, ma cede di schianto sull’azione personale di Michelucci: sinistro-destro a liberare una conclusione da posizione ghiotta, seppur defilata, che mette le ali al Cailungo all’82’.

L’ultimo incontro di serata mette a referto il quarto successo in serie del Tre Penne, che supera di slancio il Faetano. Quelli di Bonini vanno a centimetri dal vantaggio al 15’, quando l’incornata di Turchetta si infrange sulla traversa e batte sulla linea di porta. Successivamente è notevole il riflesso di Galesi per negare la gioia del gol a Ferrani su azione d’angolo. Il club di Città è padrone dell’incontro e si porta meritatamente sull’1-0 grazie a Casadio, che al 26’ va a segno di testa su invito di Peluso. Meno di cinque minuti più tardi, il bis di Badalassi su calcio di rigore. A procurarsi il penalty è stato Turchetta, nettamente atterrato all’ingresso in area dopo un gioco a due da corner su cui il Faetano non ha portato il raddoppio. Il Tre Penne arriva a concludere dall’interno dell’area con straordinaria facilità, dovendo sprecando molto prima di siglare la rete del definitivo 3-0. Esultanza che spetta a Filippo Berardi, salito a quota sette centri in campionato. Gol, quest’ultimo, propiziato da un errore di Ioli nel giro palla difensivo, che permette al sammarinese di colpire dal limite dell’area col mancino.