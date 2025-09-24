Calcio RSM: Coppa Titano, Cosmos e Tre Penne vedono già i quarti

Battuti rispettivamente il San Giovanni per 2-0 ed il Domagnano per 3-0. Pareggio per 1-1 tra Cailungo e Libertas

È partita decisamente con il piede giusto la Coppa Titano per Cosmos e Tre Penne che ieri sera, nelle prime gare di andata degli Ottavi, si sono imposte in maniera piuttosto netta rispettivamente su San Giovanni e Domagnano. Pareggio invece tra Cailungo e Domagnano che tiene tutto aperto in vista del ritorno.

Iniziamo dal Cosmos che grazie al 2-0 sul San Giovanni centra anche la prima vittoria stagionale. L’uomo decisivo per i Gialloverdi è l’ex Tre Fiori Katriel Islamaj che con un gol per tempo stende i Rossoneri. La gara di Dogana si sblocca poco dopo la mezzora quando Mazzoni va in verticale proprio per Islamaj che una volta entrato in area incrocia con il mancino trovando anche una leggera deviazione che risulta fatale per il portiere rossonero Casadei. Il raddoppio arriva poi nella ripresa (56’) quando Fermi recupera sulla trequarti e lancia Islamaj che questa volta va con il destro potente a battere nuovamente Casadei. Unica nota negativa per il Cosmos è l’espulsione di Robba – ex della serata – che già ammonito entra in ritardo su Bianchi. L’arbitro Beltrano estrae il secondo giallo che manda il difensore sotto la doccia anzitempo. La squadra di Selva amministra sino al triplice fischio il doppio e prezioso vantaggio in vista del ritorno. San Giovanni che dovrà vincere con almeno due reti di scarto per portare la gara ai supplementari.

Quarti che sembrano ancora più vicini per il Tre Penne, vincente con un rotondo 3-0 sul Domagnano ieri sera a Montecchio. Il vantaggio della squadra di Città arriva poco prima del riposo: Peluso semina il panico in area e conclude con un gran destro che trova l’opposizione di Papi, pallone che però non viene allontanato e la risolve così Filippo Fabbri con il primo gol in maglia biancoazzurra. Gara che scivola via fino al 80’ quando il Tre Penne raddoppia: Errico va profondo per Palazzi che la tocca di prima per Casadio sulla sinistra, l’esterno la mette in mezzo trovando anche la deviazione decisiva di Gozzi per l’autogol del giocatore giallorosso. Al 90’ il punto esclamativo per il Tre Penne lo mette Mazzei bravo a risolvere in area il corner tagliato di Pastorelli. Vince così 3-0 il Tre Penne, sempre più vicino al passaggio del turno. Prima sconfitta stagionale invece per il Domagnano di Manuel Amati.

Tanto equilibrio e tutto rimandato al ritorno il duello tra Cailungo e Libertas, unica gara di ieri sera terminata in parità.

La gara si sblocca al quarto d’ora quando Nigro prova il lancio lungo verso l’area, i due centrali del Cailungo non si intendono e così ne approfitta Osayande che batte Francioni e sigla il suo quarto gol stagionale. I Rossoverdi però non mollano e rimettono tutto in parità nella ripresa. È infatti il minuto 82’ quando Colagiovanni spara da fuori con il destro, la traiettoria finisce sul braccio di Severi portando così l’arbitro Andruccioli ad indicare il dischetto. Si presenta così Antonio Bua che non sbaglia (terzo gol tra campionato e coppa per lui) e sigla così il definitivo 1-1.