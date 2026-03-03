Calcio RSM, Coppa Titano: mercoledì al via le semifinali

Sul sintetico di Acquaviva si gioca La Fiorita-Juvenes Dogana. A Dogana Virtus-Tre Fiori

Ritorna domani sera – dopo ottantaquattro giorni – la Coppa Titano, il trofeo di calcio più antico della Repubblica. Si riparte con le sfide di andata delle semifinali, con le ultime quattro squadre rimaste a contendersi la coppa.

La sfida che catturerà l’attenzione è molto probabilmente Virtus-Tre Fiori (calcio d’inizio ore 20:45). Il big match del “Ezio Conti” di Dogana sarà solo il primo dei tre incroci delle due squadre protagoniste della stagione. Gialloblù e Neroverdi si daranno infatti battaglia anche il prossimo 14 marzo in campionato - dove sono attualmente appaiate in testa alla classifica. Terminato anche l’atto secondo, la terza super sfida sarà il 18 marzo – valevole per il ritorno di coppa. Sono due i precedenti stagionali tra la squadra di Bizzotto e quella di Girolomoni: 0-0 in campionato (22 novembre) e 1-0 nella Supercoppa Sammarinese (giocata il 23 dicembre) con la firma di Benincasa a consegnare l’ennesimo trofeo alla squadra di Acquaviva. Proprio il match winner di quella partita non sarà della gara domani sera perché squalificato. L’attaccante - espulso in Supercoppa ha rimediato due giornate che dovrà scontare – come da regolamento – proprio in coppa.

L’altra semifinale in programma domani sera, sempre alle 20:45 ma sul sintetico di Acquaviva, è La Fiorita-Juvenes Dogana. Attardati in campionato e ormai fuori dalla lotta per il titolo, i Gialloblù di Ceci puntano forte sulla coppa. A tentare di rovinare i piani della squadra di Montegiardino c’è la Juvenes Dogana, vera underdog del torneo. La squadra di Boldrini non ha i favori del pronostico ma vuole giocarsi le sue carte in una semifinale che le mancava dal 2018 (proprio contro La Fiorita).

I precedenti però non sorridono alla Juvenes Dogana: in campionato sono arrivati un pareggio ed una sconfitta. Tanti i diffidati da ambo le parti: Giovagnoli, Lisi e Nicola Sartini per la Juvenes Dogana, Barretta, Guidi, Lunadei, Mazzotti per La Fiorita. La sfida di Acquaviva, oltre ad essere trasmessa in diretta streaming su Titani.tv, si potrà vedere anche su FIFA+.