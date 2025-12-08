Calcio RSM, Coppa Titano: mercoledì scopriremo le semifinaliste

Ipotecato l’approdo in semifinale per Virtus, La Fiorita e Tre Fiori. Juvenes Dogana e Tre Penne si danno battaglia

L’ultimo turno infrasettimanale dell’anno solare deciderà le sorti dei Quarti di finale di Coppa Titano 2025-26. Pressoché ipotecato l’approdo in semifinale per Virtus, La Fiorita e Tre Fiori che lo scorso 26 novembre hanno ottenuto larghi successi ai danni di Libertas, Murata e Cosmos – per questo ormai ad un passo dall’abbandonare ogni velleità di vincere il torneo.

Diverso il discorso per Juvenes-Dogana e Tre Penne, pronte a darsi battaglia per almeno novanta minuti all’Ezio Conti di Dogana. Il pareggio maturato nella gara di andata (1-1) grazie a due meraviglie tecniche di Gianmaria Borghini ed Errico, infatti, lascia aperto ogni possibile scenario. Finanche quello di un’estensione del match ai tempi supplementari o addirittura ai calci di rigore, dovesse il risultato confermarsi in equilibrio fino al triplice fischio finale. Entrambe reduci da una fresca e dolorosa sconfitta in campionato, non vogliono farsi sfuggire l’opportunità di centrare la qualificazione alle Semifinali di Coppa Titano e mantenere intatte le proprie possibilità di vincere il trofeo – con l’effetto collaterale di guadagnarsi la partecipazione alle UEFA Conference League 2026-27.

Chi tra Juvenes-Dogana e Tre Penne supererà il taglio dei Quarti di finale dovrà vedersela quasi certamente con La Fiorita di Stefano Ceci. I Gialloblù hanno infatti messo le cose in chiaro con il 3-0 inflitto al Murata nella gara di andata: gli acuti di Nappello, Vitaioli e Affonso rappresentano una promessa di qualificazione per il club di Montegiardino che sin qui ha pure mantenuto inviolata la propria porta nel torneo.

La parte alta del tabellone strizza l’occhio al confronto tre Virtus e Tre Fiori all’altezza delle semifinali. Poco più di una pratica da sbrigare gli impegni di mercoledì sera, per le squadre di Bizzotto e Girolomoni. I larghi successi su Libertas (3-0, a segno Niang, Benincasa e Ciacci) e Cosmos (4-0, in rete Mema (2), Benedettini e Vandi) dovrebbero mettere al riparo dalle più funeste sorprese, schiudendo – nell’anno nuovo – ad un ulteriore confronto tra le squadre protagoniste di questa stagione. Del resto, rappresentano la prima e la seconda forza del campionato, nonché finaliste della passata edizione di Coppa Titano e prossime a incrociarsi in Supercoppa Sammarinese per il primo titolo dall’annata (Acquaviva, 23 dicembre – ore 20:00).

Tutti gli incontri di ritorno dei Quarti di finale di Coppa Titano 2025-26 saranno trasmessi in diretta streaming gratuita, con commento in italiano, su Titani.tv. L’incontro di Acquaviva tra Tre Fiori e Cosmos, inoltre, verrà proposto anche nel palinsesto digitale di FIFA+.