Calcio RSM, Coppa Titano: solo vittorie nelle prime quattro sfide degli Ottavi

Successi di misura di Cosmos, Tre Penne (in rimonta), Domagnano e Tre Fiori

Si è aperta ufficialmente questa sera la Coppa Titano 2026-27, con le prime quattro sfide di andata degli Ottavi di finale. Successi di misura per Tre Fiori, Tre Penne e Cosmos mentre per il Domagnano tutto più semplice grazie al 3-1 – seppur a tempo quasi scaduto – sul Faetano.

La gara con più emozioni è stata quella del “Ezio Conti” tra Tre Penne e Juvenes Dogana. Grande ritmo a Dogana sin dalle prime battute. Il più attivo tra i ragazzi di Camillini è il grande ex Dormi che al 9’ testa i riflessi di Andreani. Al quarto di gioco è ancora Dormi il protagonista quando disegna una grande traccia per Benedetti ma anche nell’occasione Andreani è bravo ed esce tempestivamente. Si vede anche il Tre Penne al 31’ con la botta da fuori di Ceccaroli che trova la pronta risposta di Davide Colonna. Poco prima del riposo la gara si sblocca: una carambola al limite dell’area è favorevole a Giacomo Borghini che legge bene l’azione offensiva dei suoi e conclude con un destro che vale l’1-0 per la Juvenes Dogana. Nella ripresa il Tre Penne cambia atteggiamento e al 66’ riporta tutto in parità: capitan Loiodice lavora il pallone sulla trequarti poi con una grande verticale trova Casadio che calcia verso la porta, la sfera viene anche deviata diventando così ancor più letale per Colonna. La squadra di Bonini continua a spingere e va in altre due occasioni vicina al gol ma quello decisivo e che fisserà il punteggio arriva al 81’ grazie alla bordata da fuori di Brian Ruiz. Nel finale Dormi prova ancora il più classico dei gol dell’ex ma senza trovare fortuna. Il primo round è dunque del Tre Penne che vince 2-1.

Meno emozioni nel derby di Fiorentino tra i Rossoblù di Monaco e i Gialloblù di Girolomoni. Nella prima frazione è Prandelli ad andare vicino al vantaggio (21’) ma il suo colpo di testa non inquadra lo specchio nonostante la non perfetta uscita di Benedettini. Al 38’ invece il Tre Fiori riesce a passare: cross morbido dalla sinistra di Cuzzilla per Federico Dolcini che prima controlla la sfera con il destro e poi la incrocia con il mancino. Pochi sussulti a Fiorentino, uno dei migliori è al 80’ quando Benedettini sventa il raddoppio dei rivali con una super parata su punizione defilata di Sami. Alla fine al Tre Fiori basta il bel gol di Federico Dolcini per far suo il derby con il Fiorentino e iniziare la competizione con una vittoria.

Inizia ancora meglio il Domagnano che si impone per 3-1 con il Faetano. La squadra di Amati mette sin da subito le cose in chiaro. Al 6’ l’assist illuminante di Ambrosini è decisivo per l’inserimento di Rigoni che sblocca il match a favore dei Giallorossi. Insistono i Lupi perché al 12’ raddoppiano: cross tagliato di Fusco in area che trova Ambrosini che la tocca tanto quanta basta per il 2-0. Il Domagnano è in serata e serve un miracolo di Panfili su bordata di Santi ad evitare il tris al 36’. Il Faetano resiste e prima del riposo riesce a riaprirla con Rivas, bravo a ribadire in rete il tentativo di Renzi respinto da Bracconi. Nella ripresa il Domagnano gestisce il vantaggio e punta a chiuderla. Ci prova il solito Ambrosini a dieci dal termine ma il sinistro del bomber si infrange sulla traversa. A tempo quasi scaduto arriva però il tris dei Giallorossi con la zuccata di Marconi su corner di Nanni. Vince il Domagnano per 3-1, con i Quarti che sembrano più vicini per i ragazzi di Amati.

Vince anche il Cosmos che a Montecchio ha la meglio sul San Giovanni. Il primo tempo parte forte con la traversa di Nicola Sartini dopo soli sei minuti ma è un fuoco di paglia. Meglio nella ripresa dove le occasioni iniziano ad arrivare. Il gol che decide la sfida arriva all’ora di gioco: Zaghini recupera caparbiamente sul lato corto e la scarica dietro per David Tomassini che la controlla e la spara all’incrocio per il vantaggio del Cosmos. Il San Giovanni non ci sta e il gran tiro da fuori di Amati merita miglior fortuna: traversa piena. Al 75’ il Cosmos potrebbe chiuderla se non fosse per il doppio grande intervento di Pizzolante su Nicola Sartini – ancora vicino al gol dell’ex. Non è da meno Alessandro Semprini che è decisivo per i suoi quando salva tutto sul tentativo a botta sicura di Bianchi. Alla fine risulta decisiva la rete di Tomassini che fa esultare il Cosmos di Paolo Rossi.

Domani sera – mercoledì 9 settembre – si riparte sempre alle 20:45 con altre tre gare che chiuderanno l’andata degli Ottavi di finale di Coppa Titano 2026-27.