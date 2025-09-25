Calcio RSM, Coppa Titano: tre pareggi nelle gare di mercoledì

Pennarossa Tre Fiori 1-1, Folgore La Fiorita 0-0, Fiorentino Juvenes-Dogana 2-2- Il Murata stende il Faetano 2-0 Evidenziata in verde la partita trasmessa

Tre pareggi su quattro gare nel mercoledì di Coppa Titano 2025-26. Nell’andata degli Ottavi solo il Murata riesce ad imporsi (2-0 al Faetano) mentre le altre tre sfide si chiudono con il segno “X” e rimandano tutto nelle gare di ritorno – previste tra circa un mese.

Iniziamo proprio dal Murata che grazie al 2-0 al Faetano vede vicino il passaggio del turno. La serata non inizia però nel migliore dei modi per i Bianconeri quando dopo pochi minuti Salemme si fa ipnotizzare da Venturini dagli undici metri. Il vantaggio della squadra di Camillini però arriva ad inizio ripresa con Bello bravo a colpire in area piccola dopo il corner preciso di Theo. Il raddoppio arriva poi nel finale di gara (87’) quando Cirillo raccoglie un pallone vagante e da dentro l’area scarica un potente destro che non lascia scampo a Venturini. Piove sul bagnato sul Faetano che nel recupero deve anche registrare l’espulsione per doppio giallo a Morgante. Al ritorno servirà un’impresa ai Gialloblù per ribaltare il doppio confronto.

Regala invece poche emozioni quella che sulla carta era una sfida ad alto tasso tecnico. Folgore e La Fiorita impattano sullo 0-0 a Dogana e rinviano tutto al ritorno. Primo tempo avaro di occasioni, nella ripresa si vede qualcosa di più. La prima vera palla gol arriva al 70’ quando Mazzotti non colpisce bene il buon pallone dalla destra, la sfera arriva però a Barretta che in area piccola controlla ma non calcia optando per un colpo di testa che va alto. Risponde la Folgore con l’incornata di Fall di lì a poco che viene bloccata da Vivan. L’ultima chance è poi per La Fiorita con il destro da fuori di Cicarelli che esce di un soffio. A Dogana finisce 0-0.

Partita bella ed equilibrata quella di Acquaviva tra Tre Fiori e Pennarossa. Il primo tempo è di marca nettamente gialloblù e il punteggio viene infatti sbloccato al 33’: gran lavoro di Benedettini sul fondo che salta un paio di avversari e poi scarica per Sami che calcia preciso dal limite per l’1-0 dei suoi. Benedettini semina il panico anche a fine frazione quando il suo traversone sbatte sul palo poi ci pensa Filippo Santi a salvare i suoi. Nell’intervallo però il Pennarossa cambia pelle, con Ricchiuti che effettua addirittura quattro sostituzioni. Mossa azzeccata quella dell’ex giocatore di Rimini e Catania perché dalla panchina arriva il pareggio. È infatti il 54’ quando Zahir dalla fascia pesca Dulcetti che la mette giù benissimo e calcia anche meglio con il mancino siglando l’1-1. Nel finale poi succede di tutto. Nel giro di un minuto è fondamentale il portiere dei Biancorossi Manuel Filippo Tordella che con una doppia parata su Bernardi – in due differenti circostanze – riesce a salvare i suoi. Pennarossa che non resta a guardare e poco dopo (86’) ha anche la chance di portarsi avanti quando Angelini scarica per Gregori che dal limite non trova lo specchio. Alla fine, la gara si chiude sul 1-1 che mantiene vivo il passaggio del turno per entrambe le formazioni.

Gol, spettacolo e altro pareggio anche a Montecchio tra Juvenes-Dogana e Fiorentino. L’incontro si sblocca alla mezz’ora con il rigore trasformato da Evaristi per portare avanti i Rossoblù di Costantini – grande ex della sfida. Fiorentino che prima del riposo riesce anche a raddoppiare: Evaristi questa volta dà il via all’azione vincente di Belward che avanza palla al piede e poi scarica un destro preciso dal limite che trafigge Matteo Battistini. Nella ripresa però la Juvenes-Dogana reagisce e in avvio (52’) accorcia con Aprea. L’ex San Giovanni, entrato nell’intervallo, sfrutta al meglio l’assist di Nicola Sartini e in allungo anticipa Battistini. Oltre al gol incassato, il Fiorentino deve far fronte anche al doppio giallo di Cucchi che lascia i suoi in dieci al 62’. Con l’uomo in più è la squadra di Dogana a crederci e serve un miracolo di Benedettini per mantenere il Fiorentino avanti. Ma al 87’ il forcing della Juvenes-Dogana porta alla rete del pareggio. Un altro subentrato – questa volta Pedini – è fondamentale nel servire l’assist per Gianmaria Borghini che con un destro preciso al volo infila Benedettini e sigla il definitivo 2-2.