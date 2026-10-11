Calcio RSM, Cosmos e Tre Penne vincono in dirittura d’arrivo

Battute rispettivamente Juvenes Dogana e Domagnano. Manita della squadra di Muratori al San Marino Academy

Il Tre Penne ha sfidato il Domagnano nel match di cartello della 5° giornata di Campionato Sammarinese 2026-27 che, per il club di Città, mette in palio il primato a punteggio pieno in coabitazione con la Folgore – travolgente d’anticipo. Le altre due formazioni di Serravalle, Cosmos e Juvenes Dogana, si sono confrontate nel derby del Castello, mentre la Virtus ha fatto la voce grossa contro la San Marino Academy.

L’incontro di Acquaviva si è sbloccato dopo appena dieci minuti, per effetto dalla zuccata sottomisura di Madonna – premiato dalla sponda di Badalassi. Il raddoppio matura al 24’, grazie alla perfetta punizione di Amati che infila l’incrocio con un mancino sopra la barriera. Alla mezz’ora l’ipoteca sui tre punti per i ragazzi di Muratori: Piscitella, che al 16’ aveva sprecato a tu per tu con Amici, si riscatta raccogliendo l’assist di Buonocunto per colpire al volo da breve distanza. Prima di rientrare negli spogliatoi, anche Lisanti trova il modo di iscriversi al tabellino dei marcatori con un tap-in da due passi – andando a chiudere un’azione promossa da un suo velo e passata anche dal salvataggio sulla linea di porta di capitan Ciacci sul destro di Piscitella.

In precedenza, l’Academy si era fatta pericolosa con l’iniziativa di Famiglietti – disinnescata da un attento Madonna, in anticipo a centro area su Podeschi. Lo spartito non cambia nella ripresa, che si apre con il rigore guadagnato da Lisanti e trasformato da Buonocunto al 50’. La Virtus spreca opportunità per rimpinguare il bottino di gol segnati con Buonocontuo e Gjoni, mentre l’Academy sfiora la rete dalla bandiera con il colpo di testa di Nicola Molinari – imbeccato da Renzi e murato da Venturini – oltre al precedente destro sull’esterno della rete di Delvecchio. Nel mezzo un bel riflesso di Amici sulla stoccata di Piscitella, mentre nel finale ancora Molinari spedisce di poco alto sopra la traversa l’ultima opportunità dell’Academy e della partita.

Al “Federico Crescentini” il primo tempo è tutto o quasi di marca Tre Penne, in odor di vantaggio sull’asse Pastorelli-Carrer. Più concreta la chance costruita da Casadio: il suo destro dalla media distanza si stampa sul montante dopo un grande guizzo di Maggioli. Di lì a poco è determinante Guglielmi, che si sostituisce al portiere per negare a Bartoli la rete dell’1-0. Quelli di Amati battono un colpo alla mezz’ora, con il terzo tempo da posizione invidiabile di Michelucci. La frazione si chiude con i tentativi imprecisi di Casadio e dell’ex Ceccaroli. L’ala sammarinese ha una clamorosa occasione dopo mezzo minuto dalla ripresa delle ostilità, calciando fuori davanti a Maggioli. Altre due grandi opportunità per Casadio e Bartoli si confermano infruttifere.

Un’ora di indiscutibile dominio del Tre Penne rischia di andare in fumo sull’iniziativa di Michelucci, che colpisce la base del palo col sinistro a giro, e sul successivo tap-in di Bonetti – impreciso a porta vuota. La sfida svolta nell’ultimo quarto, che il Domagnano gioca in inferiorità numerica per l’espulsione di Rigoni. Una manciata di minuti più tardi, Maggioli deve opporsi all’iniziativa di Islamaj. A far saltare il banco, è il mancino al tritolo di Ruiz che al 79’ non lascia scampo al portiere – freddato da un tiro di rara potenza e precisione scoccato dalla distanza. Cinque minuti più tardi, la rete della tranquillità con Pieri, abile a far valere chili e centimetri in area di rigore. Quinta, meritata vittoria su cinque uscite per la squadra di Giovanni Bonini, che flirta pure col tris su un’altra bordata di Ruiz che scuota la traversa – il terzo legno di giornata per i Biancazzurri.

La stracittadina del Castello di Serravalle, tra Cosmos e Juvenes Dogana, regala su sussulto in avvio per un errore di Palazzi che – dopo aver spalancato la trequarti a Benedetti – se la cava con mestiere e qualche rischio. La sfida è agonisticamente intensa e vive di un buon ritmo, ma la prima conclusione nello specchio non arriva che al 22’, con Cremonini che chiama in causa Colonna. Successivamente Guidotti litiga col pallone, gettando alle ortiche un rigore in movimento, frutto di coast-to-coast e assist perfetti di D’Addario. Il finale è della Juvenes Dogana, pericolosa col mancino dal limite di Dormi. Più convincente, nella ripresa, l’uscita dei blocchi di Biancorossazzurri che pur non riescono a sporcare i guantoni di Semprini.

Fa eccezione il miracolo su Dormi al 55’, reso tuttavia superfluo posizione irregolare del fantasista. Venti minuti più tardi, si spezza l’equilibrio: Nicola Sartini – alla prima da avversario – porta in vantaggio il Cosmos con un colpo di testa in libertà su corner di Cremonini. Il risultato non cambierà più, mentre la Juvenes Dogana – oltre a dover digerire la sconfitta – si ritroverà senza Amadori per almeno una giornata, vista l’espulsione diretta per un colpo proibito ai danni di Bottoni in pieno recupero.