Calcio RSM: Cosmos senza freni, Folgore a punteggio pieno

Battuto il Pennarossa 6-1. La Folgore ha battuto la Juvenes Dogana 2-1. Pari tra Faetano-San Marino Academy

Larghissimo successo, il primo in campionato, per il Cosmos di Paolo Rossi. Nulla da fare per il Pennarossa, i cui principali rimpianti si imperniano sul palo colpito da Abouzine al 41’ – quando i Gialloverdi avevano tuttavia bussato già due volte alla porta di Manzaroli. Ad aprire l’abbondante produzione offensiva è Lisi, il cui mancino di prima intenzione si infila in buca d’angolo al quarto d’ora. Il raddoppio matura invece al 38’, quando il Cosmos colpisce in contropiede sull’asse Cremonini-Guidotti. Anche il primo troverà spazio a referto, trasformando impeccabilmente un penalty assegnato poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa lo spartito non cambia, anzi: i Gialloverdi vanno a dama altre tre volte in poco più di un quarto d’ora. Guidotti fa doppietta al 48’, fiondandosi su un pallone vagante in area per colpire col diagonale mancino. Il Pennarossa si fa vedere con Abouzziane, che non riesce ad angolare il suo tentativo dal cuore dell’area. Che non sia giornata, gli uomini di Costantini lo comprendono anche da quanto avviene al 55’: prima Semprini si esibisce in un riflesso prodigioso su Mema, che aveva deviato di petto da non più di tre metri dalla porta, poi Abouzziane si vede annullare un gol per offside sugli sviluppi del corner successivo. Sarebbe stata la rete dell’1-5, perché in precedenza Cremonini – innescato da Domini – aveva concesso il bis personale, saltando Manzaroli in uscita. Di lì a poco, c’è spazio a tabellino anche per Tonini: puntuale l’inserimento centrale per gonfiare una volta di più il sacco, su perfetto suggerimento di D’Addario.

Nell’ultima porzione di gara, saltano completamente gli schemi ed il parziale potrebbe gonfiarsi ulteriormente su ambo i lati: è però solo il Pennarossa a colpire in un’unica circostanza. La firma sul gol della bandiera al 68’ è di Mema, che poco più tardi fallisce un’ottima chance per fare doppietta. In chiusura Marco Evaristi si conquista un rigore per un tocco di mano in barriera su un suo calcio di punizione: dal dischetto, il centrocampista del Pennarossa, spedisce incredibilmente sul fondo.

Carico di contenuti e tensione il derby del Castello di Serravalle tra Juvenes Dogana e Folgore, programmato allo stadio “Ezio Conti”. Il club di Falciano si fa preferire per proposta di gioco e, dopo essersi fatto pericoloso con la zuccata di Augusto Garcia Rufer, passa a condurre proprio con la sua punta. Merito di De Nicolò, che ruba palla a Giovagnoli a ridosso del limite dell’area avversaria per armare il destro a colpo sicuro del compagno.

La Juvenes Dogana, pericolosa solo su piazzato fino a quel momento, trova la via del pareggio a margine di una bella azione palla a terra. A deviare il traversone di Giacomo Borghini sembrerebbe essere il grande ex Lorenzo Dormi, a segno a metà frazione. Di lì all’intervallo un paio di potenziali occasioni non sfruttate dalla Folgore, che si vede annullare per fuorigioco il meraviglioso gol in acrobazia di De Nicolò. Il secondo vantaggio matura comunque in avvio di ripresa: corre il 47’ quando Fabbri devia di testa il corner di Azael Garcia Rufer, spingendo stracittadina e tre punti verso Falciano. Poco prima dell’ora di gioco Merli sfiora il 2-2 con una bordata terminata di poco a lato, mentre Giacomo Borghini litiga col pallone quando al 77’ non riesce ad organizzare la battuta da dentro l’area di rigore. Anche la Folgore ha qualche occasione per mettersi al sicuro da sorprese, ma manca di risolutezza – specialmente con Fabbri, in pieno recupero. La squadra di Ricci può comunque festeggiare il terzo successo in altrettante uscite, che la confermano in vetta a punteggio pieno con Tre Fiori e Tre Penne.

Decisamente meno entusiasmante la sfida di Montecchio tra Faetano e San Marino Academy, dove i Biancazzurrini di Cancelli raccolgono il secondo pareggio consecutivo. Al risultato utile, stavolta, non è stata abbinata una prestazione propositiva e offensiva come nella prime uscite stagionali con Fiorentino e La Fiorita. Dopo un tentativo di Nicola Molinari, terminato di poco alto all’8’, è Grandoni ad avere una buona occasione – murato in piena area di rigore dal diretto marcatore.

Nel mezzo, un colpo di testa sul fondo di Tugliani. La miglior palla gol del primo tempo è del Faetano, con Golinucci a sfilare alle spalle di Montali prima di arrendersi al riflesso di Amici. L’estremo sammarinese concede il bis al 36’, gettandosi con coraggio sui piedi di Rivas – arrivato a concludere da breve distanza. Nella ripresa ci provano dalla distanza Elia e Canarezza, che non causano grossi problemi ai due portieri. Più ghiotta l’opportunità che, all’ora di gioco, si concretizza sul destro sul primo palo di Elia – neutralizzato da un grande Amici. A ridosso del novantesimo, l’Academy avanza proteste per il contatto tra Ciacci e Tugliani su sviluppo di corner: tuttavia, direttore di gara e primo assistente non ravvisano i limiti per la concessione della massima punizione.