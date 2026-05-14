Calcio RSM, divorzio tra Boldrini Juvenes Dogana e Boldrini

Il club si è piazzato al nono posto e le semifinali di Coppa Titano

La Juvenes Dogana comunica che Riccardo Boldrini non sarà il responsabile tecnico della prima squadra nella stagione 2026/27. La società ringrazia il mister e il suo staff per l'impegno e la professionalità dimostrati nel corso dell'annata, che ha visto il club chiudere la regular season al nono posto, raggiungere i quarti di finale dei playoff e le semifinali di Coppa Titano.

Con la stagione alle spalle e il lavoro di programmazione già avviato, la Juvenes Dogana ha scelto di intraprendere un nuovo percorso tecnico. A Riccardo Boldrini vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera.

Il nome del nuovo tecnico sarà ufficializzato dalla società nelle prossime ore. In pista c'è la candidatura di Paolo Rossi che pare destinato, però, su un'altra panchina del campionato sammarinese.