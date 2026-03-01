Calcio RSM, Domagnano sul filo di lana: 2-1 al Cailungo

Successi anche per la Folgore sulla Libertas e del Cosmos sul Murata

La corsa ai piazzamenti in postseason è il tema forte dei posticipi della 23° giornata di Campionato Sammarinese, che pone San Marino Academy e Cailungo davanti a un bivio: vincere per alimentare i sogni di una complicata rimonta o rischiare di rinunciare quasi certamente ai playoff.

Vivace, nelle prime battute, Murata-Cosmos. Gjoni è giudicato in posizione regolare nel taglio centrale e, dopo aver saltato Bracconi in uscita, viene fermato sul più bello da De Biagi. Sul fronte opposto non fa meglio Tahiri, liberato davanti al portiere ma scarsamente incisivo. Risolutezza che non manca ad Ambrosini, a segno di testa su assist di Islamaj al 13’. La doppietta, una decina di minuti più tardi, è invalidata per la posizione irregolare della punta su invito di Gjoni. Il Murata ha l’occasione per rientrare in partita al 39’, quando si conquista un penalty per il contatto Rossi-Labas.

Dal dischetto si presenta Tahiri, che deve però inchinare ad un grande Semprini. È il secondo rigore sbagliato nelle ultime due partite dai Bianconeri. Nella ripresa il Cosmos si porta a distanza di sicurezza, grazie alla zuccata del solito Ambrosini: stavolta il traversone è di Mularoni. Non sono nemmeno troppo fortunati i Bianconeri, fermati dal palo un minuto più tardi. Di lì a poco Hamati va a centimetri dal tris con un diagonale mancino. Sarà comunque 3-0 il risultato omologato, vista la stoccata nel recupero di Mhilli, con la complicità di Bello. All’alba della stessa azione, Gjurchinoski aveva centrato Bracconi in uscita prima di colpire il palo a porta vuota.

Inizia con qualche minuto di ritardo la sfida di Domagnano tra Libertas e Folgore, vista la necessità di intervenire alla rete della porta inizialmente difesa da De Angelis. L’omologo Manzaroli viene subito sollecitato da Augusto Garcia Rufer, che lo chiama in causa due volte nei primi 100”. Il duello, rinnovato all’23’, vede la punta sprecare una grande occasione. La Libertas, di contro, capitalizza la prima sortita offensiva un minuto più tardi: Guidotti si impone nel corpo a corpo con Toure, favorendo l’inserimento di Fabbri che salta di slancio Castorina e fredda De Angelis. Nella ripresa la squadra di Lasagni aggiusta tutto nello spazio di due minuti, con altrettante reti di Augusto Garcia Rufer: finalizzando un’intuizione di Toure prima, ribadendo in rete di testa dopo una parata di Manzaroli poi. La rete della sicurezza matura al 58’, quando Miori sbuca sul secondo palo per colpire di testa: sulla sua traiettoria, la sfortunata deviazione di Baiardi per l’autorete dell’1-3. Ad aggiornare ulteriormente il parziale ci pensa Raschi, tra i più in forma in questo periodo: la sua girata su suggerimento di Gaido è precisa e potente. Prima del triplice fischio la Libertas alleggerisce il passivo con Guidotti, a segno all’89’ su punizione di Morelli.

A Montecchio si incrociano Cailungo e Domagnano: Bonetti inaugura la sfida con un destro alto, mentre il retropassaggio di Fusco mette in moto Bua. Provvidenziale l’uscita coraggiosa di Papi e il posizionamento sulla linea di porta di Gozzi che nega il vantaggio alla punta rossoverde. I Giallorossi sono tutt’altro che brillanti nella prima parte di incontro, in cui si segnala principalmente per un colpo di testa a lato di Sopranzi. Meglio nella ripresa quelli di Amati, soprattutto dopo lo scossone dello svantaggio: al 68’ Bua sorprende Papi sul suo palo, con una punizione di rara potenza e precisione. Di lì, il Domagnano prende in mano le redini dell’incontro: Sopranzi sbatte sul montante, poi è decisivo Gallinetta a tu per tu con Ferraro. L’estremo nulla può però al 79’, quando Perazzini va al centro da Bonetti – implacabile con la volée di destro. Rete di pregevole fattura, tanto quanto quella messa a segno da Gozzi circa dieci minuti più tardi: coordinazione perfetta per il difensore, che incontra il corner di Ferraro per inchiodare Gallinetta e regalare una vittoria incredibile ai Lupi.

Ad Acquaviva una San Marino Academy volitiva e produttiva, ma poco concreta, conquista un punto contro il Pennarossa. Sono i ragazzi di Di Maio a farsi preferire, pur difettando in fase conclusiva. Così al 18’, quando Canarezza smarca in area Tamagnini. Sul fronte opposto Conti disinnesca una punizione di Angelini. I Biancazzurrini maledicono la sfortuna alla mezz’ora, quando una pressione avanzata porta al recupero palla di Righi: il successivo mancino colpisce la base del montante a portiere battuto. Prima dell’intervallo Markaj e Tamagnini flirtano con la rete del vantaggio, ma Tordella mantiene inviolata la porta – come in avvio di ripresa su Bugli. A ridosso dell’ora di gioco sale di tono il Pennarossa, progressivamente più pericoloso dalle parti di Conti. Quelli di Ricchiuti passano addirittura a condurre al 68’, a margine di un contropiede condotto da Pintore e finalizzato – con due tentativi – da Gregori. L’Academy non ci sta, consapevole dell’esito bugiardo: più accettabile, tutto sommato, l’1-1 finale in cui entra anche Casadei. Sugli sviluppi di un corner, il centrocampista irrompe per colpire in tuffo di testa e battere Tordella, fissando così il pareggio definitivo.

Al termine del turno di campionato, il Domagnano fa un passo importante verso i Quarti di finale vedendo il proprio vantaggio sull’ottavo posto lievitare a +6. Obiettivo, questo, ormai in ghiaccio per la Folgore, che si conferma in quarta posizione. Il Cailungo viene scavalcato dalla San Marino Academy, accusando un ritardo dalla quota playoff pari a undici lunghezze e forse incolmabile. Il Pennarossa affianca il San Giovanni in graduatoria: ad oggi, solo una delle due potrà disputare la postseason. Più in alto, il Cosmos sale al settimo posto a discapito del Fiorentino.