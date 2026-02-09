Calcio RSM, domani e mercoledì si recupera la 15esima giornata

Martedì sera si giocano Faetano-Cosmos, San Giovanni-Tre Penne e Murata-Juvenes Dogana

È arrivato il momento di recuperare il turno rinviato per neve, inizialmente previsto per il secondo fine settimana dell’anno. Tre partite in calendario domani sera, tra cui la diretta su FIFA+ di Faetano-Cosmos, e cinque mercoledì – quando saranno di scena Virtus e Tre Fiori, in un nuovo duello a distanza con vista sul titolo.

Se tutti e otto gli incontri del recupero della 15° giornata (a tutti gli effetti il ventesimo impegno nel torneo) saranno distribuiti gratuitamente e con telecronaca in italiano su Titani.tv, Faetano-Cosmos – come anticipato – sarà visibile anche sulla piattaforma streaming della FIFA. Entrambe reduci da importanti successi, si incroceranno alle 21:15 a Dogana: il Cosmos, raggiunto il Fiorentino al settimo posto, punta a consolidare la posizione e avvicinare la piazza superiore occupata dal Domagnano. Per gli uomini di Sperindio, dopo la clamorosa rimonta sul Cailungo, il mirino è puntato su Libertas e Pennarossa – poco più avanti in graduatoria ed attualmente ultime interessate dalla postseason. Obiettivo che rischia di sfumare per il San Giovanni, attardato di cinque punti dalla quadra di Chiesanuova.

Quelli di Tognacci sono attesi dal complicato esame rappresentato dal Tre Penne, per rendimento secondo solo alla capolista Tre Fiori. Giovanni Bonini dovrà fare a meno di Pastorelli, l’omologo in rossonero di Calp e Vandi. In campo domani anche la Juvenes Dogana, alle prese a Montecchio con il Murata. I Bianconeri perdono consecutivamente da dieci giornate, mentre il club di Serravalle ha vinto solo una delle ultime cinque. Se per i ragazzi di Mancini l’obiettivo playoff è ormai rimandato all’anno prossimo, mentre quelli di Boldrini hanno ancora l’opportunità di entrare direttamente nei Quarti di finale – trovandosi appena a due punti dal settimo posto. Non sarà della partita Ruben Bello: il difensore del Murata ha ricevuto lo scorso fine settimana il cartellino giallo numero otto del suo campionato.

Ricca la proposta del mercoledì sera, dove a tenere banco saranno soprattutto gli impegni incrociati di Tre Fiori e Virtus. La capolista sarà in campo ad Acquaviva con un Pennarossa in crisi di risultati. La squadra di Ricchiuti è finita pericolosamente nella portata del Faetano, dopo essere stata scavalcata in classifica dalla Libertas. Non sarà facile difendere l’ultima posizione utile all’accesso alla postseason contro la squadra più in forma del campionato. Così come non sarà semplice per la Libertas confermarsi al cospetto della Virtus: quantomeno, i Granata potranno opporre ai detentori del titolo l’entusiasmo dei dieci punti ottenuti nelle ultime quattro uscite. Praticamente metà della propria classifica, la squadra di Borgo Maggiore, l’ha costruita negli ultimi venti giorni. Nella linea difensiva della Virtus mancherà Rinaldi, squalificato.

Nel programma dei posticipi, anche due incontri sulla carta molto equilibrati. La San Marino Academy incrocerà il Cailungo, con l’opportunità concreta di agganciare in classifica i Rossoverdi. Entrambe le formazioni sembrano ormai tagliate fuori dalla corsa ai playoff, distanti dieci punti nel caso degli uomini di Benedetti. Il principale proposito di questi ultimi sarà riscattare la rimonta subita sabato scorso, quando hanno perso una partita che li ha visti in doppio vantaggio ed ancora sul 2-1 all’84’. Di contro, i Biancazzurrini – finalmente usciti dal ciclo terribile delle quattro di testa – vogliono dimostrare che i progressi fatti nelle ultime settimane possano condurre anche ad un miglioramento della classifica. Se Mattia Ciacci rientrerà nel pacchetto arretrato dell’Academy, Montalti è stato appiedato dal giudice sportivo e non potrà dare il suo contributo al Cailungo.

Classifica alla mano, anche Folgore-Domagnano promette di essere una partita che potrà ruotare sui dettagli. I rendimenti recenti sono però diametralmente opposti: i Lupi, da grande outsider in chiusura d’anno solare, sono crollati nel 2026 – raccogliendo la miseria di un pareggio in cinque partite. Nel medesimo periodo considerato, il club di Falciano ha incamerato sette punti in più, scavalcando a superando in graduatoria i prossimi avversari. Per il Domagnano di Amati è imperativo tornare a fare punti, perché il rischio di ritrovarsi a disputare il Turno Preliminare di accesso alla postseason è tutt’altro che remoto – visto i risultati recenti della concorrenza. In questo sottogruppo, va considerato anche il Fiorentino: impegno complicato per quelli di Costantini, reduci dalla batosta inflitta dalla Folgore (0-4) ed alle prese, mercoledì, con La Fiorita.

I Gialloblù hanno dovuto sudarsi non poco i tre punti con la Juvenes Dogana, affidandosi una volta di più al talento di Affonso per sbrogliare la matassa. Tra i pali de La Fiorita mancherà Vivan, fuori un turno dopo l’espulsione di sabato, mentre nel Fiorentino torna a disposizione Pesenti dopo la squalifica