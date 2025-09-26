Calcio RSM, domenica il big match Tre Penne- La Fiorita

Il leader della difesa biancazzurra: 'È il primo vero esame dell’anno, nel quale dovremo dimostrare la nostra capacità di essere una squadra forte'

La quarta giornata di Campionato Sammarinese metterà di fronte Tre Penne e La Fiorita, due squadre abituate a confrontarsi e che negli ultimi anni si sono contese i vertici del calcio sammarinese. Un Tre Penne che dopo un’annata in chiaroscuro ha deciso però di ripartire con un’ossatura dirigenziale e di giocatori rinnovata, che hanno portato a iniziare con il piede giusto la nuova stagione: tre vittorie su tre in campionato e una in Coppa Titano.

“Siamo partiti molto bene, forse anche meglio delle aspettative. Siamo un gruppo molto nuovo e non ci aspettavamo di iniziare subito così bene, l’aspetto fondamentale di queste prime partite è che siamo stati in grado di segnare tanto e subire poco in termini di gol e tiri” ha commentato il difensore italiano Manuel Ferrani.

Ora il test-match contro La Fiorita, in programma per domenica 28 settembre ad Acquaviva, una sfida già decisiva per capire dove potrà arrivare il Tre Penne. Ferrani afferma: “È il primo vero esame dell’anno, nel quale dovremo dimostrare la nostra capacità di essere una squadra forte. La prestazione deve essere importante, affronteremo una delle favorite di questo campionato con una rosa già rodata da qualche anno, dovremo essere molto concentrati”.

Dopo quasi due mesi di biancazzurro, Ferrani esprime le sue sensazioni sull’arrivo al Tre Penne: “Mi sto trovando bene e mi sto divertendo, ho trovato un ambiente molto serio e questo mi fa molto piacere. Ho una forte motivazione a essere qua e voglio sempre giocare per il massimo risultato. Sapevo che questo campionato non andava preso sottogamba, infatti non ho mai cambiato nulla della mia preparazione - prosegue -. Sono un giocatore che ha esperienza, giunto a questo momento della carriera non penso più solo a fare il mio ma penso a tutto, sia a dare una mano all’allenatore che dare una mano anche ai giocatori più giovani”.

Infine, sulle ambizioni della squadra e le sue concrete potenzialità Ferrani dice: “Sono certo che lotteremo con le favorite del campionato per le prime posizioni. Come valori tecnici non siamo inferiori a nessuno, davanti a noi metto qualche squadra più collaudata da anni”.