Calcio RSM Dopo la NAT San Marino si ritorna subito in campo

Le due regine Folgore e Tre Penne a punteggio pieno: affrontano il tre Fiori e la Libertas

Conclusa l’esperienza in Slovenia della NAT San Marino impegnata nella UEFA Regions’ Cup, domani si riparte subito con la sesta giornata del Campionato Sammarinese 2026-27.

A guidare il gruppo è il tandem Folgore-Tre Penne – le uniche a punteggio pieno. Proprio il club di Città scenderà in campo già domani sera alle 21:15 nel big match del sesto turno. Per i Biancoazzurri a Montecchio ci sarà il Tre Fiori: i campioni in carica hanno ripreso a fare punti e in caso di successo aggancerebbero proprio il Tre Penne. Saranno ben quattro, in totale, le partite che si giocheranno domani sera alle 21:15. A Fiorentino è in programma Virtus-Juvenes Dogana, con i Neroverdi ancora imbattuti e distanti solo due lunghezze dalla vetta. Se il club di Acquaviva viene da quattro vittorie di fila, quello di Serravalle invece può registrare solo sconfitte nelle ultime quattro uscite. Il tecnico Fabbri inoltre non potrà contare sullo squalificato Amadori (autore di due reti nel torneo).

Sempre nella serata di venerdì in campo anche San Marino Academy e Cosmos. Andamento completamente diverso quello delle due formazioni: i Gialloverdi di Serravalle puntano alla quarta vittoria di fila mentre i Titani sono ancora alla ricerca del primo successo. A chiudere il poker di sfide del venerdì ci saranno anche Pennarossa e San Giovanni, in campo alle 21:15 ad Acquaviva (sfida visibile in streaming sia su Titani.tv che su FIFA +). Gara che si preannuncia equilibrata, con entrambe le formazioni appaiate a quota tre punti. Tra i Rossoneri non sarà della sfida lo squalificato Labudiak.

Il programma della sesta giornata di campionato prosegue poi al sabato con due gare alle ore 15. Ad Acquaviva il Fiorentino vuole bissare il successo conquistato lo scorso turno. Per i Rossoblù ci sarà il Cailungo, sconfitto di misura dalla Libertas nella passata giornata. Non vincono invece da tre turni sia Murata che Domagnano che si daranno battaglia a Montecchio. Il tecnico dei Giallorossi Amati poi dovrà fare a meno anche dello squalificato Rigoni.

Scenderà in campo domenica l’altra capolista del torneo. La Folgore di Michael Ricci sarà di scena a Montecchio (ore 15) contro una Libertas da non sottovalutare. I Giallorossoneri hanno il miglior attacco e la miglior difesa ma i Granata hanno registrato una sola sconfitta stagionale. L’altra sfida domenicale delle 15 è Faetano-La Fiorita. La cura Andy Selva ha portato i suoi frutti in casa Montegiardino (due vittorie su due) con i Gialloblù a ridosso delle prime posizioni in classifica. Periodo complicato invece per il Faetano di Sperindio, fanalino di coda del raggruppamento e ancora a secco di vittorie.