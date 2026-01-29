Calcio RSM, doppio scontro diretto con vista playoff

Pennarossa-Faetano e San Giovanni-Libertas: in campo le quattro squadre principalmente coinvolte nella corsa agli ultimi due posti che mettono in palio i playoff

Benché sia decisamente presto per fare di conto, essendosi giocate appena diciassette partite delle trenta totali di regular season, va da sé che le sfide programmate allo stadio “Federico Crescentini” di Fiorentino sabato e domenica potrebbero lasciare il segno nella corsa alla postseason – segnatamente per l’accesso al Turno Preliminare.

Pennarossa-Faetano (sabato, ore 15:00) e San Giovanni-Libertas (domenica, ore 15:00) vedranno infatti in campo le quattro squadre – raccolte in cinque punti – principalmente coinvolte nella corsa agli ultimi due posti che mettono in palio i playoff. Ad oggi sono Biancorossi e Granata ad occupare le posizioni di favore ed un eventuale successo di entrambe, che confermerebbe quelli ottenuti nel girone di andata, contribuirebbe ad allargare la forbice includendovi l’ ulteriore vantaggio negli scontri diretti. Insomma, quello in arrivo sarà un weekend estremamente delicato – se non già decisivo – nell’economia della qualificazione al Turno Preliminare.

Nel programma di sabato troviamo due partite di alto livello, a partire da Tre Penne-La Fiorita (Montecchio, ore 15:00). Non fosse stato per la penalizzazione comminata ai Gialloblù ad inizio stagione, si ritroverebbero appaiate al terzo posto – griglia che spetta invece esclusivamente al club di Città, con cinque punti di vantaggio. Le speranze di rientrare nella corsa al titolo si sono ridotte dopo il successo infrasettimanale del Tre Fiori, volato a +8 dal Tre Penne. Resta il fatto che ottenere i tre punti contro la squadra del grande ex Stefano Ceci è una condizione indispensabile per poter coltivare sogni di rimonta.

Scenderà invece in campo nell’unica gara in programma alle 18:15 la Virtus, che sabato ad Acquaviva incrocerà il Cosmos. I Gialloverdi di Andy Selva chiuderanno una settimana in cui avranno affrontato tre delle prime cinque della classe: al successo sul Domagnano dello scorso weekend (3-0) ha fatto seguito una sconfitta di pari misura nel recupero della sedicesima giornata col Tre Fiori, disputato ieri sera a Dogana. La Virtus campione in carica è consapevole di non poter lasciare altri punti per strada, essendo scivolata a -3 dalla vetta.

Completa il programma degli anticipi Folgore-Murata, che si disputerà sempre allo stadio di Acquaviva ma a partire dalle ore 15:00. Seconda partita in quattro giorni per la squadra di Lasagni, in campo martedì sera con il Faetano per recuperare l’incontro rinviato per nebbia sabato scorso. Agganciato il Domagnano, l’obiettivo del club di Falciano è far proprio il quinto posto, con l’ambizione di insidiare La Fiorita – due punti più su.

Domenica il Tre Fiori vorrà consolidare il primato in classifica nel confronto di Acquaviva con la San Marino Academy (ore 15:00). La squadra di Roberto Di Maio, alle prese con un ciclo di partite complicatissime, sta raccogliendo molto meno di quanto avrebbe meritato – specie settimana scorsa col Tre Penne, dopo l’ottima prestazione fornita in precedenza con La Fiorita. I prossimi due impegni porteranno ai confronti con Tre Fiori e Virtus e pensare di poter incidere sulla corsa al titolo sarà certo motivo di grande stimolo, nonostante le squalifiche di Canarezza, Della Balda e Gasperoni non siano di poco conto. In contemporanea a Montecchio, il Cailungo è chiamato a fare punti con la Juvenes Dogana per immaginare di accorciare il ritardo in classifica con chi lo precede ed ipotizzare così di rientrare nella corsa alla postseason. Obiettivo decisamente complicato, visti i sei punti di ritardo e le due ulteriori squadre nel mezzo.

Tuttavia, con quasi un girone di ritorno completo, i Rossoverdi hanno margine per rimettersi in carreggiata. Infine, Domagnano-Fiorentino si giocherà sul sintetico di Domagnano (ore 15:00). Lupi senza vittorie da cinque turni, in cui hanno raccolto tre pareggi e due sconfitte consecutive – queste negli ultimi 180’. Servirà una sterzata, anche perché il margine sull’ottavo posto si è notevolmente assottigliato: quella posizione è peraltro occupata proprio dai prossimi avversari. Va da sé che per i Rossoblù di Costantini battere il Domagnano è di vitale importanza: significherebbe portarsi a -3 ed acquisire un vantaggio negli scontri diretti, dopo il pareggio a reti bianche della gara di andata