Calcio RSM, è ufficiale: Gianluca Turchetta è del Tre Penne

Confermata la indiscrezione di Altarimini.it. "Ho percepito subito una grande volontà di creare un qualcosa di importante insieme”

Una trattativa estenuante e svolta sotto traccia dal direttore sportivo Luca Bollini, che ha piazzato il colpo da novanta per il Tre Penne: Gianluca Turchetta sbarca sul Titano.

L’esterno offensivo classe 1991 vanta un illustre curriculum con l’esperienza in Serie C con la maglia del Südtirol (oltre 100 presenze con la maglia biancorossa) e un totale di 350 presenze nella terza serie calcistica italiana. Tra le maglie dell’attaccante italiano, che ha anche vestito la divisa azzurra dell’Under 20, anche Lecce, Parma e Casertana. Tanta Serie D per Turchetta con le esperienze recenti a Mestre, ma anche un passato con Imolese e Forlì per citarne alcune e un percorso giovanile iniziato con il Cesena.

“La fiducia che il ds Bollini ha riposto in me e la determinazione che ha avuto nella trattativa hanno giocato un aspetto fondamentale per la mia decisione di approdare a San Marino - ha dichiarato Turchetta -. Ho percepito subito una grande volontà di creare un qualcosa di importante insieme”.

Turchetta va a completare un numeroso reparto offensivo composto da grandi nomi: “Un po’ di sana competizione è un ulteriore stimolo per fare bene e dare il massimo in allenamento e non sono. La competizione credo che possa creare entusiasmo tra di noi e creare un buon gruppo. Io sono qui per dimostrare quello che ho fatto nella mia carriera e sarà il campo a parlare”.

Infine, Gianluca Turchetta lancia un messaggio a tutti i tifosi biancazzurri: “Vi aspettiamo numerosi allo stadio a partire dal debutto di venerdì sera, abbiamo bisogno di tutta la vostra passione e supporto per iniziare al meglio la stagione”.

Il nuovo numero 27 di Città ha già svolto il primo allenamento agli ordini di mister Berardi e sarà a disposizione per la prima di campionato contro il Fiorentino.