Calcio RSM, Fabbri trascina il San Giovanni. Hurrà del Cosmos

Fiorentino salvato in extremis da Benedettini: para un rigore. Successo del Pennarossa sul Murata

Negli anticipi della 26° giornata di Campionato Sammarinese, Cosmos e San Giovanni centrano altri tre punti che consolidano la loro posizione playoff, un punto a testa invece tra Fiorentino e Libertas, con i Rossoblù che devono ringraziare Benedettini – decisivo a tempo quasi scaduto nel respingere un calcio di rigore a Tomassini.

Partita vivace sin dalle prime battute quella tra Fiorentino e Libertas, con i Granata che al 14’ mettono la freccia: punizione di Quarta in area che trova la testa di Michelotti ed è 1-0. Risposta quasi immediata del Fiorentino che al 14’ rimette tutto in parità: Marco Evaristi la mette elegantemente in area per Abouzziane che controlla e calcia potente, Cappello respinge con il corpo poi sulla ribattuta arriva Gjonaj che firma l’1-1. Due minuti più tardi e altra occasione per i Rossoblù con Mariano che salta anche Manzaroli ma si allarga troppo e non trova poi lo specchio. Sul ribaltamento di fronte, chance anche per Tomassini in contropiede ma Benedettini è bravo a coprire la porta e far sbagliare l’attaccante.

Ripresa dai toni decisamente più bassi ma nel finale arriva l’episodio che può cambiare la gara. Punizione dal limite di Baiardi che si stampa all’incrocio, sulla ribattuta Michelotti segna. L’arbitro però ferma tutto per un tocco di mano sulla punizione precedente e fischia il rigore. Sul dischetto va Tomassini ma Benedettini indovina l’angolo e salva i suoi all’ultimo secondo. A Domagnano finisce 1-1, con entrambe le squadre che restano in una comoda zona di metà classifica.

Succede tutto nella ripresa tra San Giovanni e Faetano. A Montecchio il primo squillo è in avvio di gara (12’) con il tentativo potente di Elia dal limite dove Casadei deve subito impegnarsi per evitare il peggio. È però di fatto l’unica occasione dei primi 45’. Nella ripresa il San Giovanni cambia atteggiamento e la gara decolla. I Rossoneri, infatti, la sbloccano al 51’: scambio corto da corner tra Tumidei e Zanni, cross di quest’ultimo in area e colpo di testa decisivo di Fabbri in mezzo all’area. La rete carica la squadra di Tognacci che domina tutta la ripresa. Al 70’ Venturini è fondamentale per salvare i suoi respingendo un nuovo tentativo di Fabbri. Ma passano due minuti e i Rossoneri chiudono i giochi. È ancora Fabbri – assoluto MVP della partita – che calcia al volo dalla trequarti trovando un gol bellissimo. Doppietta per il difensore del San Giovanni, che fino ad oggi non aveva ancora segnato in campionato. I Rossoneri potrebbero poi dilagare se non fosse per l’ennesima chiusura di Venturini su D’Angeli e il palo colpito da Calp su corner. A Montecchio finisce 2-0 per il San Giovanni – in striscia positiva da ben sei turni - che trova altri tre punti che rinforzano il loro prezioso 11° posto. Con questa sconfitta il Faetano è invece matematicamente fuori dalla lotta per i playoff.

Nuova vittoria del Cosmos con il Cailungo che ritorna al successo dopo due sconfitte. La squadra di Selva inizia forte e già al 4’ va vicinissima al vantaggio con Ambrosini che calcia al volo dalla distanza, solo la traversa ferma l’attaccante gialloverde - a centimetri da un eurogol.

Non tarda però ad arrivare la rete del vantaggio per la squadra di Serravalle che la sblocca al 12’: Hamati raccoglie sulla trequarti e una volta entrato in area si libera di ben tre avversari e poi la mette all’angolino con il mancino per un gran gol – il suo secondo nel torneo. Il Cosmos è in controllo ma sul finale di tempo arriva il pasticcio di Andreatta in area che si fa soffiare la sfera da Colagiovanni, il giocatore gialloverde poi lo ferma in maniera irregolare ed è rigore. Sul dischetto ecco Bua che va centrale, Semprini intuisce e neutralizza il tentativo. Si passa così alla ripresa, dove poco prima dell’ora di gioco arriva il raddoppio del Cosmos: Mularoni in verticale per Gjoni che dal limite sfodera un delizioso colpo di tacco che diventa assist per Bufi. Strada in salita per il Cailungo che lo diventa ancor di più al 66’ quando Iuzzolino fa scintille in area con Hamati: giallo per entrambi ma per il capitano rossoverde è il secondo di giornata. Nonostante l’uomo in meno il Cailungo accorcia le distanze con il bel calcio di punizione di Lisi che dal limite trafigge un immobile Semprini. Rete che però non cambia la gara, così il Cosmos può esultare ed accorciare sul settimo posto del Fiorentino, distante ora due punti.

Vince anche il Pennarossa che batte il Murata con un gol per tempo. Ai Bianconeri non basta un super Sias tra i pali, che para addirittura due rigori. La prima rete dei Biancorossi arriva dopo soli quattro minuti con il cross di Bezzini dalla destra in area, velo di Varrella e finalizzazione di Tolomeo. Passano due minuti e la squadra di Macerata ha la chance di raddoppiare su rigore ma Sias dice no a Pintore.

L’estremo difensore è fondamentale anche al 63’ quando para il suo secondo rigore di serata, questa volta a Gregori. Cinque minuti più tardi ed ecco un nuovo tiro dagli undici metri per il Pennarossa: sul dischetto si presenta De Paoli (terzo tiratore diverso) e Sias intuisce ma non ci arriva per un soffio. Il Pennarossa insiste e vuole chiuderla con la punizione di Domini all’incrocio ma Sias – migliore in campo – sfodera l’ennesima grande parata. Di lì a poco il Murata resta anche in dieci per l’espulsione di Gjyla, reo di aver protestato troppo con l’arbitro dopo un contatto con Santi. Il Pennarossa ha altre occasioni nel finale ma il punteggio (2-0) resta immutato fino al triplice fischio.