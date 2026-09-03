Calcio RSM, Folgore e Juvenes cercano conferme dopo i botti d’esordio

Venerdì sera in anticipo Faetano -Tre Fiori, Fiorentino-Virtus e Domagnano - San Giovanni

I due ruggiti del trionfo in Supercoppa e dei cinque gol segnati nella prima giornata di campionato echeggiano ancora nell’aria. Troppo presto, però per capire se anche questa sarà una stagione marchiata a fuoco dal Tre Fiori. Quel che è certo è che i campioni del Titano hanno mosso benissimo i primi passi e adesso puntano con decisione il Faetano, loro avversario in una delle quattro partite che anche questa settimana apriranno al venerdì sera il programma della 2° giornata. Su una sponda di questo incrocio tutto gialloblù c’è una squadra, quella di Girolomoni (un ex), lanciata sull’onda dei propri eccellenti risultati, mentre sulla sponda opposta ce n’è un’altra, quella di Sperindio (altro ex), che deve fare i conti con un esordio di segno completamente negativo (sconfitta per 4-0 contro la Juvenes Dogana) e per questo chiamata ad un riscatto che si sposi con il metaforico lancio del cuore oltre l’ostacolo, vista la forza dell’avversario in agenda. Questa sfida sarà ospitata sul manto di Acquaviva.

A Montecchio, il Fiorentino torna di scena al venerdì sera proprio come nel successo d’esordio con la San Marino Academy. Stavolta sulla strada dei Rossoblù ci sarà una Virtus con qualche giorno in meno di riposo alle spalle (ha giocato domenica) ma reduce da un pareggio tutt’altro che da disdegnare: quello a reti bianche con La Fiorita.

Di pareggio all’esordio si parla anche nel caso del Cosmos, che dopo la beffa subìta a tempo quasi scaduto (il gol di Vandi che ha dato l’1-1 alla Libertas) cerca – all’Ezio Conti di Dogana - un pronto riscatto nella delicatissima sfida con il Tre Penne, che è partito col piede giusto sabato scorso (pur faticando con il San Giovanni) e che continua a tenere i pensieri fissi sul gradino più alto della classifica, condiviso al momento con Folgore, Juvenes Dogana, Tre Fiori, Fiorentino e Domagnano. Quest’ultimo si è aggiudicato i primi tre punti in palio (sconfitto il Cailungo) e punta al bis con il San Giovanni, che all’opposto ha chiuso senza bottino la sfida con il Tre Penne e quindi è motivato dal desiderio di sbloccarsi, un obiettivo che i Rossoneri perseguiranno sul manto verde di Fiorentino – anche loro nel corso di un venerdì sera ricco di gare.

Più scarico il sabato, che ospiterà appena due partite. Il 5-0 imposto al Murata fa della Folgore la squadra che ha fatto meglio nei primi 90’ di campionato, e pertanto le spetta il primato assoluto in graduatoria – con i labili significati che tutto ciò, quando siamo appena all’alba della stagione, porta con sé. Sia come sia, un segnale i Giallorossoneri l’hanno comunque mandato e adesso sta a loro confermare tutto il buono messo in mostra la settimana scorsa. Il prossimo avversario sulla strada della banda di Ricci è il Cailungo, che ha ceduto ma battagliato con il Domagnano e che vuole quanto prima scrollarsi di dosso quel fastidioso zero.

Oltre ad Acquaviva – sede di Folgore- Cailungo – sabato si giocherà anche a Montecchio, dove la Libertas affronterà la Juvenes Dogana. Se la Folgore è al squadra che si qui ha fatto meglio, i “cugini” della Juvenes si sono fermati appena un gol prima. Il 4-0 imposto al Faetano è un altro di quei risultati che reclamano conferme. La banda biancorossoazzurra se le procaccerà in un confronto delicato, contro una Libertas che ha dimostrato tutta la propria caparbietà andando a riacciuffare il Cosmos proprio allo scadere.



Anche domenica le partite saranno solamente due. Ad Acquaviva si affrontano due formazioni uscite deluse dai primi 90’. Entrambe hanno subìto cinque gol nei rispettivi confronti, ma almeno il Pennarossa, al Tre Fiori, ne ha segnati due. Ancora fermo a zero il Murata, che dunque punta a sbloccarsi in due sensi. Condizione che accomuna anche La Fiorita e San Marino Academy, opposte in quel di Montecchio. La squadra di Montegiardino ha incamerato un punto con la Virtus, mentre i giovani Biancoazzurri – tra pali, traverse e rigori parati – hanno avuto di che mangiarsi le mani con il Fiorentino, che è passato indenne dalle mareggiate e alla fine ha avuto la meglio sui ragazzi di Cancelli colpendo una volta per tempo.