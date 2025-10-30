Calcio RSM, Ghiotti: 'Libertas, contro la Folgore serve carattere'

Il presidente carica la squadra per la sfida di sabato e guarda già allo scontro con il Pennarossa, competitor per i playoff. In buona evidenza il baby Nicolini

La Libertas non poteva sperare di fermare La Fiorita, troppo grande il divario tra le due formazioni, e così è stato: ko per 3-1 nell’ultimo turno. Primo tempo sottotono chiuso sul 2-0, ripresa migliore, con maggiore vigore, alla pari dell’avversario, con la nota lieta del gol di Tommaso Nicolini, giovane esterno sammarinese, classe 2004, cresciuto nel settore giovanile, che si sta mettendo in luce con la sua verve tutte le volte che entra dalla panchina.

“Il pronostico ci è contrario anche per il match di sabato contro la Folgore (ore 18,15 di sabato allo stadio di Acquaviva), terza in classifica con 15 punti (gli stessi de La Fiorita senza il -5 di penalizzazione) – dice il presidente Massimo Ghiotti – ma credo che con un po’ più di determinazione e di cattiveria agonistica soprattutto sulle seconde palle, un atteggiamento insomma più battagliero, che ci è mancato nella prima frazione contro La Fiorita, possiamo rendere la vita difficile alle squadre che sono più competitive di noi. Sotto questo profilo possiamo fare meglio”.

La classifica vi pone dentro i playoff, ma il Pennarossa, che ha i vostri stessi punti, insidia le ultime sue posizioni utili occupate da Libertas e Fiorentino…

“Il campionato è diviso in due tronconi: le prime sette che si giocano un posto in Europa e le restanti nove che sono in ballo per i playoff ed in questo lotto c’è la Libertas. Una partita fondamentale per il nostro futuro è quella tra due turni, proprio contro il Pennarossa, uno scontro diretto. Siamo in linea con il pronostico della vigilia”.

Il girone di ritorno sarà fondamentale anche alla luce del mercato che apre a gennaio…

“Potremo giocarci al meglio le nostre carte nel girone di ritorno rispetto all’andata visto che la partenza è stata un po’ difficoltosa per una serie di motivi, gli scontri diretti saranno fondamentali. Il gruppo è unito, lavora bene con mister Buda, un professionista irreprensibile e su cui abbiamo la massima fiducia”.

Il vostro bomber Osayande è andato subito in gol con il Pietracuta…

“Le sue qualità non si discutono, con lui avremmo centrato il traguardo di sicuro, ma la nostra è stata una scelta condivisa slegata da motivazioni tecniche. Auguriamo ad Osa le migliori fortune che il suo talento merita. A gennaio sostituiremo lui e Salah, che per motivi personali lascia il gruppo, con due attaccanti per dare più peso al reparto. Ho piena fiducia nella squadra”.

