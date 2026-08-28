Calcio RSM, goleade per Folgore e Juvenes Dogana

Battute rispettivamente il Murata (5-0) e il Faetano (4-0). Successo di misura del Domagnano sul Cailungo. Hurrà del Fiorentino

Si è aperta ufficialmente questa sera la nuova stagione di Campionato Sammarinese 2026-27. Quattro incontri – tutti in programma alle 21:15 – che nella prima giornata del torneo hanno portato quattro vittorie per Folgore, Juvenes Dogana, Domagnano e Fiorentino.Tutto semplice per la Folgore del neo-tecnico Michael Ricci che ad Acquaviva rifila ben cinque gol al Murata di Paolo Tarini. Parte fortissimo la squadra di Falciano perché in nemmeno dieci minuti va a segno due volte: prima con Pancotti con un sinistro chirurgico dopo schema su punizione con Ura, poi l’esterno sammarinese dopo il gol pennella l’assist per Augusto Garcia Rufer che salta più in alto di tutti e incorna il 2-0. Tutto fin troppo semplice per la Folgore perché poco dopo il quarto d’ora ecco la caparbia azione personale di Azael Garcia Rufer che, come il fratello Augusto, mette il suo nome tra i marcatori di serata. Nella ripresa il punteggio viene ulteriormente arrotondato dagli uomini di Ricci. Al 77’ partecipa alla festa anche Malaponti – bravo nel tap-in dopo la chiusura di Olivieri su Augusto Garcia Rufer - mentre nel recupero c’è spazio anche per l’ex Cosmos Pierri che in area fa valere la sua tecnica e cala il definitivo 5-0.Festeggia con una larga vittoria – seppur nel finale – anche l’altra squadra del castello di Serravalle impegnata questa sera. È la Juvenes Dogana che si impone per 4-0 sul Faetano al “Ezio Conti” di Dogana. La gara si sblocca poco dopo la mezz’ora del primo tempo con la sfortunata autorete di Tugliani che porta avanti la squadra di Camillini. La sfida resta però in equilibrio quasi fino al novantesimo dove è la Juvenes Dogana a scatenarsi nei minuti finali. Il mattatore di serata è Amadori che in un minuto ne fa addirittura due: il primo è già tra i gol della settimana con un destro defilato da fuori che non lascia scampo a Venturini mentre il secondo è più semplice quando ribadisce in rete un tiro di Comuniello respinto inizialmente da Venturini. Niente male anche il poker che arriva nel recupero con l’assist di Dormi per Comuniello che con un elegante esterno chiude la partita di Dogana.Vittoria invece di misura per il Domagnano che a Montecchio ha la meglio su un buon Cailungo. Dopo soli cinque minuti la sfida si sblocca. Il vantaggio è dei Giallorossi del tecnico Amati (oggi squalificato) grazie a due nuovi acquisti: l’azione si sviluppa da rimessa laterale, Scott Arlotti va sul fondo e serve l’assist per Alex Ambrosini. Il Cailungo però non demorde e al 26’ riporta tutto in equilibrio. Un rimpallo sulla trequarti gioca a favore di Persichilli che recupera, punta la porta e in diagonale infila Maggioli. Prima del riposo, nuova palla-gol per i Giallorossi con l’incornata a botta sicura di Ambrosini ma Parisi è fondamentale a deviare.Si passa così alla ripresa dove il Domagnano rimette il naso avanti: è il 55’ quando il cross di Ferraro in area trova la sponda di Guglielmi per Giacomo Valentini – nuovo acquisto proveniente dalla Juvenes Dogana – il centrale sammarinese controlla bene e poi trafigge Filippo Tordella. La gara resta in equilibrio e al 81’ il Cailungo ha la palla per pareggiarla. Un fallo di mano in area da parte di Giacomo Valentini porta al rigore per la squadra di Benedetti. Inizialmente sul dischetto c’è Bernardi poi la palla va a Bua. Il numero nove rossoverde calcia a destra, Maggioli si allunga benissimo ed intuisce con una gran parata. Il forcing finale del Cailungo non basta, il successo va al Domagnano che inizia con una vittoria la sua stagione.Vince seppur con qualche brivido anche il Fiorentino. Al “Crescentini” i Rossoblù del nuovo allenatore Monaco hanno ragione sulla San Marino Academy di Nicola Cancelli ma per i Titani c’è tanto rammarico. Il primo squillo è dell’Academy con il palo scheggiato da Giacomo Grandoni dopo undici minuti di gioco. La sfida resta in equilibrio sino al 40’ quando a portarsi avanti è il Fiorentino: tocco in avanti di capitan Molinari che diventa un assist perché Azzurro sfrutta la cattiva lettura difensiva dei Titani e riesce a bucare Cenci. L’Academy però non demorde e ad inizio ripresa ha la chance per pareggiare: cross velenoso in area da parte di Nicola Molinari che va sul braccio largo di Fedi Ajmi. È dunque rigore per i Titani. Sul dischetto va lo stesso Molinari ma Benedettini indovina l’angolo e si resta con il minimo vantaggio del Fiorentino.

È poi sempre l’Academy a fare la partita ma i ragazzi di Cancelli sono anche sfortunati quando al 52’ il gran tiro di Canarezza si stampa sulla traversa per il secondo legno di serata. Non c’è due senza tre per una serata da dimenticare per l’Academy perché la bella punizione di Renzi al 69’ va a sbattere sulla traversa. Il Fiorentino aspetta e nel finale colpisce. La deviazione di Forcellini sorride al subentrato Pintore, l’ex Pennarossa si invola verso la porta e batte poi Cenci per il definitivo 2-0.