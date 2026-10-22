Calcio RSM Greco (Libertas): "Contro la leader Folgore con il morale alto"

Riprende il campionato dopo la sosta e la squadra di mister Fabbri attesa da un tour de force: Folgore in campionato ed in Coppa e poi La Fiorita

Dopo la sosta per la Nazionale B, l’attività riprende a ritmo serrato con campionato e Coppa Titano. Per la Libertas un tour de force particolare: domenica in campionato e mercoledì in Coppa Titano ecco la Folgore, capolista e vincitrice della prima partita di andata in Coppa per 2-0, e poi la Fiorita nel turno successivo di campionato.

“Il nostro pensiero deve essere solo alla partita di domenica (stadio di Montecchio ore 15), un risultato positivo ci darebbe le carica per cercare di riscattare il ko per 2-0 di Coppa Titano, un compito difficile ma non impossibile – dice Nicola Greco - Fermo restando che la Folgore è una squadre forte come del resto testimonia la classifica, in quella partita avremmo meritato almeno un gol. Il nostro obiettivo è arrivare ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Venderemo cara la pelle”.

La Libertas arriva al match sull’onda lunga del successo in rimonta sul Cailungo firmato proprio da lei…

“E’ vero, ma dobbiamo anche ringraziare il nostro portiere Foiera che ha salvato la sua porta due volte. Per quanto mi riguarda, ho rotto il ghiaccio, fin qui avevo fatto solo un assist per la rete di Cristiani al Faetano. E’ la prima doppietta in carriera, il primo gol su una palla vagante ribattuta dalla difesa ed il secondo in pieno recupero sempre in mischia dopo lo stop in area. Su entrambe le azioni ci ho creduto. Una iniezione di fiducia per il futuro: spero di non fermarmi qui per rendere il mio contributo alla squadra il più consistente possibile. Un successo fortemente voluto dalla Libertas dopo l’opaco primo tempo, giocato a ritmo blando in cui il Cailungo ci ha messo in difficoltà creando più di noi; nella ripresa abbiamo spinto forte sull’acceleratore mettendo l’avversario alle corde”.

Il primo bilancio qual è?

“Con otto punti siamo in sesta posizione. Ce ne mancano due, quelli lasciati al Faetano un po’ per sfortuna un po’ per demerito nostro. Dobbiamo crescere, la rosa è nuova e ha margini di miglioramento sensibili, ad esempio deve trovare una maggiore solidità difensiva attraverso una maggiore collaborazione tra i reparti per evitare di farci sorprendere sulle ripartenze e anche in attacco può fare meglio: sei gol fatti e sei subiti sono numeri migliorabili. Già dopo questa settimana si definirà meglio il nostro destino, se cioè potremo stare o meno in scia alle grandi”.

Nella Libertas ritorna disponibile il centrocampista Gori.