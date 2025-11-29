Calcio RSM, Guidi beffa il Tre Fiori nel recupero (2-2)

La Fiorita impone il pari al Tre Fiori. Bonetti-gol e la Virtus cade dopo più di un anno per mano del Domagna

La zona Cesarini è decisiva nelle partite delle capolista Virtus e Tre Fiori. L’undicesimo turno di campionato regala emozioni sino all’ultimo minuto con la sconfitta dei Neroverdi ad opera del Domagnano e il pareggio in extremis della Fiorita con il Tre Fiori. La classifica ora dice: Tre Fiori 27, Virtus 26 e Domagnano 24.

La notizia che più rumore è la sconfitta dei campioni in carica della Virtus, che non perdevano in campionato da oltre un anno (5/10/2024, 3-1 con il Cosmos). A Fiorentino la partita è bloccata nella prima frazione, con i Giallorossi leggermente più attivi in zona gol. La prima occasione è per Perazzini (19’) alla quale segue quella di Mingucci alla mezz’ora. La Virtus risponde con l’incornata di Scappini raccolta da Papi. CI provano anche Sopranzi e Ciacci ma il punteggio resta invariato. Nella ripresa la squadra di Bizzotto prova a cambiare marcia con Lombardi e Scappini mentre l’occasione più ghiotta è sulla testa di Rinaldi - su perfetto cross di Buonocunto - che la manda fuori di un soffio. La gara resta in equilibrio e tutto fa pensare al pareggio ma nel recupero il Domagnano colpisce. Rinvio lungo di Papi, Gori non la allontana e la sfera arriva a Famiglietti che la mette giù e serve dal limite Bonetti che scarica un destro letale per Passaniti. Tutta la panchina si riversa in campo a festeggiare l’attaccante giallorosso che diventa il nuovo capocannoniere con 8 reti. Prima sconfitta in campionato per la Virtus e seconda partita senza segnare. Il Domagnano inoltre aumenta la propria imbattibilità e non subisce gol da cinque partite.

Emozioni a non finire anche a Montecchio per l’altro big match di giornata. Tra Tre Fiori e La Fiorita finisce 2-2, con i Gialloblù di Fiorentino beffati all’ultimo secondo da Guidi. Riavvolgiamo però il nastro della partita. È la squadra di Girolomoni a partire meglio con Benedettini che in un paio di occasioni chiama Vivan che risponde presente con due ottime parate. Il Tre Fiori insiste e al 14’ la girata di Rea in area si stampa sulla traversa. Dopo tanto insistere la squadra di Fiorentino passa al 26’ con il corner di Sami per il terzo tempo di Sirri che svetta e insacca il vantaggio.

La Fiorita non ci sta e si rimette in carreggiata: punizione di Cicarelli che passa vicino alla barriera e infila Nardi sul proprio palo. Quattro minuti più tardi e il Tre Fiori rimette la testa avanti: lancio lungo di Sirri dalle retrovie che pesca Scarcella sulla destra il quale si accentra e caparbiamente conclude con un esterno destro non potente ma preciso all’angolino. Nella ripresa La Fiorita insiste più volte con Olcese (73’) e Affonso (77’) così come con Nappello – subentrato – ma il Tre Fiori resiste. Si entra così nel recupero, decretato in cinque minuti. Extra time però che si deve prolungare per un problema a Rea e così si arriva al 90+7’. Rimessa in zona offensiva per La Fiorita con Grandoni, Vandi la tocca ma non basta perché in mischia c’è Guidi che è decisivo per infilare Nardi nel definitivo 2-2. Tre Fiori che nonostante il pareggio sale al primo posto in solitaria.

Lo stop di Virtus e Tre Fiori viene sfruttato al meglio anche dal Tre Penne che batte 3-1 la Folgore e accorcia il gap dalla vetta. La gara di Domagnano si sblocca a metà del primo tempo quando Pieri recupera su Gaido e scarica al meglio per Errico che calcia benissimo di prima e infila De Angelis. Nella ripresa il raddoppio arriva su rigore per la squadra di Bonini: il fallo di mano di Miori è netto e dal dischetto va Errico che non sbaglia. Terzo gol in due partite dopo il centro in coppa per l’ex Cosmos. Il sigillo del Tre Penne arriva poi al 84’ e ancora su rigore: questa volta a procurarselo è Pieri mentre a trasformarlo è Turchetta. Nel recupero la Folgore accorcia con Pancotti che colpisce di testa su cross di Ura ma è troppo tardi per la squadra di Lasagni che non perdeva dal 17 ottobre.

Vince anche la Juvenes-Dogana che con un gol per tempo ha la meglio sulla San Marino Academy. Vantaggio dopo soli sette minuti per la squadra di Boldrini grazie ad una perfetta azione: Stefano Sartini si stacca dal pacchetto arretrato e dialoga con Nicola Sartini che con un colpo di tacco libera il difensore che dal limite va con il mancino e fa 1-0. Alla mezz’ora (33’) Juvenes-Dogana ad un passo dal raddoppio con il destro potente di Nicola Sartini che si stampa sulla traversa. L’Academy non riesce a reagire e al 53’ il club di Serravalle passa di nuovo: corner corto dove lavora Aprea il quale la mette in mezzo per la testa di Nicola Sartini che raddoppia. Il gol scuote i Titani che al 56’ vanno vicino al gol con il tiro velenoso di Della Balda che viene respinto praticamente sulla linea da Bakalyar. Academy che però non riesce a riaprirla e così la Juvenes-Dogana può gestire sino al triplice fischio. Secondo successo di fila per la squadra di Boldrini che – in attesa di domani – scavalca il Cosmos al settimo posto.

Domenica si chiude l’undicesimo turno di campionato con altre quattro partite, tutte in programma alle ore 15:00.