Calcio RSM, Hassler-show e il Murata vince dopo quasi un anno

Tripletta per l'ex Rimini Calcio, Pennarossa ko (4-1). L'Academy blocca La Fiorita sul pareggio (1-1)

Due risultati piuttosto sorprendenti quelli di questo pomeriggio che hanno chiuso la seconda giornata di Campionato Sammarinese 2026-27. Secondo pareggio consecutivo per La Fiorita che dopo lo stop con la Virtus viene fermata da un’ottima San Marino Academy (1-1). Il Murata torna a vincere dopo quasi un anno (l’ultima volta fu il 19 ottobre 2025 contro l’Academy) e lo fa grazie ad un super Luca Hassler che affonda 4-1 il Pennarossa.

Ad Acquaviva sono proprio i Biancorossi a sbloccarla dopo neanche dieci minuti: capitan Marco Evaristi va in verticale per Abouzziane che caparbiamente riesce a sfondare in area su due avversari e poi la chiude dolcemente con il destro. Risponde il Murata con la buona iniziativa di Pasolini che trova un attento Manzaroli. Con il passare dei minuti però i Bianconeri – seppur oggi in maglia ciclamino – crescono e alla mezz’ora ribaltano addirittura il punteggio. L’azione del pari è sull’asse Hassler-Capriotti, con l’ex Faetano che da dentro l’area sfrutta il bel suggerimento del compagno. Dopo l’assist, il numero dieci del Murata porta avanti i suoi dopo soli due minuti: Hassler parte sulla trequarti e semina il panico in area saltandone due, non pago scavalca anche Manzaroli e calcia verso la porta sguarnita, Guida prova un salvataggio in extremis ma l’arbitro dice che il pallone ha oltrepassato la linea. Sul finale di un frizzante primo tempo, il Pennarossa riparte con il bel tiro di Mema che trova un ben posizionato Olivieri.

Si passa alla ripresa dove dopo soli tre minuti è ancora Hassler-show: il numero dieci recupera dalla propria metà campo e mette il turbo bruciando sia Diedhou che Abouzzine in chiusura, una volta arrivato davanti a Manzaroli opta per un delizioso tocco morbido che lo scavalca per un altro grande gol. Sotto di due reti, il Pennarossa di Costantini prova a reagire ed è Mema a suonare la carica ma Olivieri dice ancora di no all’attaccante. Il Murata inizia a soffrire, la squadra di Chiesanuova cresce e va vicina a riaprirla in più di un’occasione. Quella più nitida arriva al 68’ con la conclusione di Luca Evaristi deviata dal fratello Marco, la palla schizza in area mettendo fuori causa Olivieri ma né Mema né Calderone riescono ad insaccare. Il Pennarossa si sbilancia per tentare di riaprirla ma al 84’ subisce l’azione del 4-1 che di fatto chiude la sfida: Palumbo intercetta e lancia in profondità Piantkivskyy che serve l’assist al solito Hassler – bravo nel seguire l’azione – il quale firma la tripletta personale in un pomeriggio da ricordare per il numero dieci bianconero.

Finisce invece in parità con un gol per parte la sfida di Montecchio tra La Fiorita e San Marino Academy Under 22. Partenza sprint dei ragazzi di Cancelli che confezionano una doppia chance: prima con Grandoni poi – nella medesima azione - con Canarezza, ma in entrambe le occasioni Matteo Zavoli è reattivo. L’Academy spinge e al 5’ si porta meritatamente in vantaggio con Diego Zavoli – scelto nel riscaldamento al posto di Montali – che riesce a risolverla in mischia dopo un corner dei Titani. Ruggisce La Fiorita e dieci minuti più tardi riporta la sfida in equilibrio: Errico la scarica dal lato corto per l’accorrente Cicarelli che calcia splendidamente di prima e la mette all’incrocio dove Pietro Amici – new entry tra i pali dell’Academy – non può assolutamente arrivare. Nella successiva mezz’ora meglio l’Academy che si rende ancora pericolosa con i tentativi dalla distanza di Nicola Molinari e Canarezza. La ripresa si apre come era finita, con l’Academy già con il piede sull’acceleratore: gran botta dal limite di Canarezza al 50’ e altro grande intervento di Matteo Zavoli.

Risponde La Fiorita che vuole portarsi avanti, con la miglior palla-gol che arriva al 59’ con il velenoso tiro-cross di Serges che non trova nessun compagno. Nel finale si vede ancora l’Academy che tenta addirittura il colpaccio: galoppata di Grandoni al 83’ che passa su Barretta e arrivato sul fondo la mette in area dove però c’è Mazzotti a fare buona guardia. Finisce dunque 1-1, con l’Academy che trova il suo primo punto stagionale mentre per La Fiorita si allontana la vetta – distante ora quattro lunghezze.