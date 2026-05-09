Calcio RSM, hurrà Virtus: vede la finale

Il Tre Penne conserva il vantaggio di regular season: contro La Fiorita parreggia in rimonta in dieci

Il primo atto nell’anticamera della finale playoff di Campionato Sammarinese lascia inalterato il rapporto di forze tra La Fiorita e Tre Penne. Il pareggio scaturito all’”Ezio Conti”, pone quelli di Ceci davanti all’obbligo di vincere, anche di misura, per centrale la finale playoff. La Virtus, pur faticando con un ottimo Domagnano, trova il gol-ipoteca di Scappini nel finale: i Neroverdi sarebbero qualificati anche in caso di sconfitta di misura martedì prossimo. Condizione che i Lupi hanno tuttavia già ribaltato nel turno precedente.

Ci sono novità tra i pali di Virtus e Domagnano: Bizzotto torna a schierare Passaniti, rientrante dalla squalifica, mentre Amati sostituisce l’infortunato Papi con Alessandro Maggioli. Quest’ultimo è subito sollecitato da un retropassaggio di Mattia Amati e deve impegnarsi per anticipare Golinucci. Sul fronte opposto, Santi semina avversari con un destro dalla media distanza e chiama in causa Passaniti. Le migliori occasioni della Virtus sono per Zenoni, impreciso di testa al quarto d’ora. Gli uomini di Bizzotto tornano a flirtare con la rete al 18’ con l’imbucata di Buonocunto per Benincasa – bravo a sterzare, meno ad angolare il mancino. Superata la mezz’ora il Domagnano torna a spingere, ma Santi non trova la porta dal limite. Tuttavia, di lì a poco, è la Virtus a passare in vantaggio: Benincasa indovina il filtrante per il taglio di Zenoni che salta Mengucci per sparare sotto l’incrocio più vicino la rete dell’1-0. Immediata la replica giallorossa: Santi disegna un traversone perfetto per Mattia Amati, ma la conclusione è centrale. In coda alla frazione, due occasioni per la Virtus: Benincasa spedisce fuori di testa, Buonocunto non riesce a insaccare su cross radente di Piscitella.

Piuttosto vivace, fin dalle prime battute, la ripresa. Zenoni svetta da corner ma non sfrutta l’indecisione di Alessandro Maggioli, mentre Mengucci calcia debolmente dal limite. Il Domagnano accetta i rischi connessi ad un approccio più offensivo, ma ne raccoglie i frutti. Perazzini ha la palla dell’1-1 sull’ennesima iniziativa di Santi, colpendo male da posizione invidiabile. Il Domagnano saprà rifarsi: Contadini ruba palla a Buonocunto, permettendo a Santi di smarcare Mattia Amati in area. Il mancino sotto la traversa non lascia scampo a Passaniti ed al 58’ il punteggio torna in perfetto equilibrio. Girandola di cambi all’ora di gioco: in campo anche Scappini, murato da Alessandro Maggioli a metà frazione. A poco più di cinque minuti dal termine, gli stessi interpreti incideranno sul punteggio: l’estremo del Domagnano calcola male i tempi dell’uscita ed alle sue spalle sbuca Zenoni che aggancia ed offre a Scappini il pallone del 2-1 a porta vuota. Per il Domagnano la situazione si complica ulteriormente all’89’, quando Guglielmi viene espulso per eccesso di proteste. Non c’è altro da vedere nei cinque minuti di recupero: la Virtus si avvicina alla finale playoff, cui potrebbe accedere anche in caso di sconfitta di misura nella gara di ritorno, martedì sera a Dogana.

Nella semifinale delle 18:00 anche La Fiorita e Tre Penne si affrontano a viso aperto – perlomeno nella fase iniziale. Tanto che al 4’ i Biancazzurri ci hanno già provato con Berardi e Pastorelli: sul tiro sporco di quest’ultimo, Vivan è bravo a recuperare il tempo della parata. Una manciata di secondi più tardi termina la partita di Brighi, costretto al forfait per infortunio. Dentro Mazzotti e La Fiorita in vantaggio, ma il difensore non c’entra nulla: il merito è tutto di Guidi. L’attaccante calcia al volo da fuori area un pallone aggiustato da Semprini per sorprendere Migani all’incrocio dei pali. I Gialloblù provano a sfruttare l’inerzia favorevole, ma sprecano una clamorosa occasione per il raddoppio con Zaccaria all’11’. Il centrocampista intercetta al limite, spedendo incredibilmente a lato davanti al portiere. Sul lato opposto Gasperoni è monumentale nel negare a Badalassi un gol a porta vuota. Poco dopo metà frazione, l’episodio che può incidere sulla doppia sfida: Affonso commette un plateale fallo su Mosquera, reo successivamente di un calcio di reazione a danni del brasiliano. Inevitabile il rosso diretto per l’esterno, che costringe il Tre Penne ad oltre un’ora di inferiorità numerica.

Di lì all’intervallo, succede poco o nulla: il colpo di testa impreciso di Semprini e un’iniziativa di Berardi anticipano l’intervallo. Il secondo tempo si apre con un’occasione per parte: prima il Tre Penne, che sbatte su Vivan dopo una dozzina di secondi. L’errore di Gasperoni innesca l’asse Badalassi-Berardi, con quest’ultimo murato dall’uscita bassa dell’estremo de La Fiorita. I Gialloblù replicano con Affonso, a un passo dal secondo eurogol di serata – stavolta Migani vola all’incrocio. Dopo i tentativi senza mordente di Ferrani e Cicarelli, Guidi si libera al limite per organizzare il destro a giro che termina di un soffio a lato. Tanto vicino al raddoppio La Fiorita, quanto sorpresa del pareggio avversario: al 70’ Casadio mette le ali a Nigretti, che sorprende la retroguardia avversaria per crossa di prima intenzione. Al centro stringe la sua posizione Bartoli, autore di un grandissimo gol al volo che batte Vivan. Meno di 200” dopo, Casadio ci prova dalla distanza senza inquadrare il bersaglio. Acquisito il pareggio, il Tre Penne si mette a protezione – rischiando pressoché nulla nei restanti ventitré minuti, recupero compreso. Martedì si ripartirà da qui, nella consapevolezza che un ulteriore pareggio promuoverebbe in finale il club di Città.