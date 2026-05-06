Calcio RSM: il Domagnano la ribalta, Fiorentino eliminato per un soffio

Battute rispettivamente la Folgore 3-1 e La Fiorita 3-2

Una notte spettacolare che ha regalato gol, emozioni e tanti colpi di scena quella del ritorno dei quarti dei playoff di Campionato Sammarinese. Il Domagnano ribalta la gara di andata ed elimina la Folgore, il Fiorentino vince ma non basta: ad avanzare è La Fiorita.

Iniziamo proprio dalla sfida dell’Ezio Conti che inizia nel migliore dei modi per la squadra di Costantini perché dopo soli ventisei secondi il cross di Gjonaj in mezzo viene prima pizzicato da Mazzotti poi arriva sulla testa di Ben Kacem che porta avanti i suoi. La Fiorita ruggisce al 18’ con il gran destro Djuric – già decisivo su questo campo in semifinale di coppa – ma Benedettini sfodera una ottima risposta, sulla ribattuta ci prova ancora il centrocampista gialloblù senza però inquadrare lo specchio. Passano però pochi secondi ed i Gialloblù pareggiano con una grande azione, conclusa dall’assist di tacco dal limite di Affonso che libera Guidi al destro perfetto che diventa imparabile per Benedettini.

La gara è su ritmi altissimi e non ci si annoia. La gran rete di Guidi fa il paio con quella di Abouzziane che vale il nuovo vantaggio del Fiorentino al 25: l’esterno raccoglie sulla trequarti sinistra, si accentra e lascia partire un tiro a giro “alla Del Piero” da vedere e rivedere. La squadra di Ceci ovviamente non ci sta e riparte a spingere. Al 32’ accelerata di Affonso che si conclude con un mancino che passa a fil di palo. I Gialloblù chiudono la prima frazione all’attacco con le due buone chance di Guidi e Djuric ma si va a riposo sul minimo vantaggio del Fiorentino.

Anche la ripresa parte fortissimo perché al 52’ Ben Kacem se ne va in contropiede e conclude con un mancino che passa a centimetri dal gol-qualificazione per il Fiorentino. Dopo una nuova chance con Bek Kacem che la spara sull’esterno della rete (68’) La Fiorita riesce a trovare il gol del pari che dà tranquillità ai Gialloblù. Cross perfetto di Affonso (assist numero 12 in campionato) che trova Semprini, stop e tiro fulmineo del centrocampista-bomber – decima rete – che fa 2-2. Le emozioni però non sono finite perché al 79’ il Fiorentino la riapre con il rigore di Abouzziane che vale il nuovo vantaggio. L’esterno – migliore in campo stasera – brucia Gasperoni e poi spara sul primo palo dove trova un attento Zavoli.

L’azione più incredibile arriva poi al novantesimo, con la palla che può decidere tutto: il solito Abouzziane mette il turbo sulla sinistra e fa partire il contropiede, poi la mette in area dove c’è Ben Kacem che calcia a botta sicura ma Zavoli è monumentale e salva risultato e qualificazione. Sarebbe stato però tutto vano qualora avesse segnato Ben Kacem perché l’assistente di Balzano aveva segnalato posizione di fuorigioco (millimetrico). Non basta quindi una grande prestazione al Fiorentino che viene eliminato dalla Fiorita – avanti per miglior posizione di stagione regolare nonostante l’aggregato di reti tra andata (1-0 della squadra di Montegiardino) e ritorno sia pari. Per i Gialloblù ora una tra Tre Penne e Cosmos (in campo domani alle 20:45 ad Acquaviva).

Fa l’impresa invece il Domagnano che ribalta lo 0-1 dello scorso sabato grazie al 3-1 di questa sera ed elimina la Folgore.

Il primo tempo è di marca giallorossa che per passare il turno deve solamente vincere e almeno con due gol di scarto. Santi e Bonetti ci provano in due diverse occasioni, così come Guglielmi al 24’ con una conclusione che passa vicinissimo allo specchio. La Folgore aspetta e si vede al 28’ quando Guglielmi perde un brutto pallone in fase di ripartenza, Azael Garcia Rufer lo recupera e punta la porta, in area c’è suo fratello Augusto tutto solo ma il centrocampista opta per il tiro e spreca tutto. Alla mezz’ora la gara si sblocca: il contatto in area tra Augusto e Mengucci vale il rigore per il Domagnano. Sul dischetto va Bonetti che la mette all’angolino, De Angelis intuisce ma non basta. La squadra di Amati ci crede e poco prima del riposo ecco il gol che significherebbe la qualificazione: in una serata di reti di pregevole fattura, partecipa anche Guglielmi che dopo la sponda di Bonetti in area sfodera un sontuoso colpo di tacco spalle alla porta che sorprende De Angelis.

Si passa poi alla ripresa, dove la Folgore deve cercare un gol per riaprirla. La chance più nitida arriva al 75’ sulla punizione dal limite pennellata all’incrocio da Pancotti ma Maggioli è super e salva tutto. Il momento è decisamente favorevole al Domagnano perché sul conseguente corner della Folgore, i Giallorossi partono in contropiede grazie a Santi che arrivato sulla trequarti pesca perfettamente in area Bonetti che non fallisce e fa doppietta (26 in campionato per il nuovo capocannoniere). La Folgore è alle corde e prova a reagire. Al 82’ Marconi chiude un’avanzata di Pancotti poi scivola sul terreno bagnato di Acquaviva e così l’esterno sammarinese prova ad approfittarne ma il difensore giallorosso non demorde e con un secondo grande intervento salva tutto.

Nel finale però la gara si riaccende perché al 87’ la punizione di Ura è precisa in area per la testa di Augusto Garcia Rufer che fa 25 in campionato ed accorcia per la Folgore. La squadra di Lasagni ci prova fino all’ultimo e nel recupero arriva la palla della qualificazione per Facchetti su assist di Augusto, ma il centrocampista spara alto dall’area piccola. Ad Acquaviva finisce dunque 3-1 per il Domagnano, che ribalta la gara di andata e avanza in semifinale. I Giallorossi ora affronteranno una tra Juvenes Dogana e Virtus (in campo mercoledì sera a Dogana).