Calcio RSM, il Domagnano si salva ancora al fotofinish

Il Fiorentino fa cinque di fila, la Virtsu vidne 6-0. Il Fiorentino infila la quinta vittoria di fila

La Virtus non ha problemi ad evadere la pratica Cailungo e si mette momentaneamente davanti al Tre Fiori, in campo alle 18:15 con il Faetano. La squadra di Bizzotto vince 6-0 ed impiega pochissimo per accendere la sfida di Fiorentino. Francioni risponde bene al tentativo dalla distanza di Scappini, poi Benincasa si avventa sulla sfera e va giù a contrasto con Montalti. Per l’arbitro è rigore, che Scappini trasforma spedendo il pallone sotto la traversa: 1-0 dopo nemmeno due minuti di gioco. I campioni in carica restano su. De Lucia va vicino al raddoppio su corner battuto da Amati.

Ancora più grande la chance che capita al quarto d’ora a Benincasa dopo una fuga di Niang sulla corsia destra: il centravanti si allunga sul cross del compagno, ma non gli riesce la correzione in area piccola. Gli riesce invece molto bene a metà frazione, quando Gori lo serve da sinistra e il 25, con un piattone volante, batte inesorabilmente Francioni. Scappini fa le prove di doppietta al 32’ con un tiro di poco a lato, poi, a distanza di 2’, raggiunge il proprio obiettivo correggendo un centro basso di Zenoni. Il Cailungo prova a risalire nel finale di frazione, senza fortuna. Anzi, alla ripresa dei giochi è la Virtus che allunga con il mancino vincente di Amati dal limite dell’area. Al 66’ arriva anche il 5-0 di Zenoni, servito da Montanari. Tuttavia l’ultima parola sul match è ancora di Scappini, che all’89’ fa 6-0 e tripletta, sigillando così la terza vittoria consecutiva della Virtus, con annesso primato provvisorio.

C’era tanta nebbia a Fiorentino e ce n’era almeno altrettanta a Montecchio, dove il San Giovanni sblocca l’incontro con il Domagnano in chiusura di un primo tempo senza grandi emozioni, tolte un paio di conclusioni fuori bersaglio di Ferraro e Santi da una parte, e un tentativo in mischia di D’angeli dall’altra. Proprio quest’ultimo è colui che al 43’ raccoglie il lancio di Palumbo e risolve il tu per tu con Papi.

Nella ripresa il Domagnano si mette d’impegno per risalire la china: colpisce un palo con Gozzi su angolo, ma rischia tanto sulle ripartenze del San Giovanni condotte da D’angeli, che in un caso chiude l’azione in prima persona, in altri ispira Corinti e Palumbo, pericolosi al tiro. Corinti che ci riprova ad un quarto d’ora dal termine, anche qui senza fortuna. Poco dopo, D’angeli indossa nuovamente i panni dell’assist-man per Kane, che fallisce il gancio del k.o. tecnico. È un episodio che farà sentire eccome il suo peso. Sì, perché il Domagnano trova il colpo dell’1-1 al 5’ di recupero, un po’ come aveva fatto una settimana fa con La Fiorita: allora era stato Contadini ad evitare la sconfitta dei Lupi; qui lo fa Babboni su assist di Santi.

La Folgore torna a festeggiare il successo dopo cinque giornate di forzata astinenza. Battuta 3-0 la San Marino Academy, che al 6’ si deve aggrappare a Conti (gran parata sul destro incrociato di Daidola) e che due giri di lancetta dopo sfiora il vantaggio su corner: Protti stacca in solitaria ma schiaccia a lato. L’equilibrio resiste quasi fino a metà frazione. Qui Simone Gasperoni tampona in area Daidola, commettendo fallo da rigore. Batte lo stesso Daidola: Conti intuisce ma non basta per intercettare il tiro forte e angolatissimo. Raschi cerca gloria col mancino, mandando di poco alto dal limite, poi serve sul secondo Garcia Rufer, che incorna alto. Il 2-0 matura al 36’: De Nicolò si accentra da sinistra, supera un paio di avversari e poi batte Conti con un mancino incrociato. Il gol del tris lo segna Augusto Garcia Rufer al 57’, approfittando di un’intesa imperfetta tra Federico Ciacci e Conti: l’ex San Giovanni si intromette tra i due biancoazzurri, recupera la palla e la appoggia in rete senza difficoltà.

Dopo il 3-0 la Folgore avrebbe una doppia chance con Golinucci e De Nicolò, fermati entrambi da uno straordinario Achille Conti. E non è banale neppure la parata a mano aperta di De Angelis sulla conclusione a giro di Della Balda. Sul prosieguo, a Domeniconi non riesce il tap-in. Dall’altra parte del campo, Golinucci e De Nicolò vanno a centimetri dalla rete del 4-0, mentre Malaponti coglie il palo staccando su calcio di punizione. Intanto la San Marino Academy aveva provato un’altra sortita offensiva, con Cervellini che si era inserito in area ma non aveva trovato compagni pronti a sfruttare il suo assist. La Folgore supera momentaneamente La Fiorita, in campo domani. La San Marino Academy rimane invece a -2 dal Cailungo.

In un pomeriggio caratterizzato da numerose concessioni di calci di rigore, rispettano fedelmente il trend anche Fiorentino e Murata, opposte ad Acquaviva. Alla mezz’ora viene indicato il dischetto per fallo di Sebti su Bottoni. La battuta è affidata a Ben Kacem, che si fa ipnotizzare da Bracconi. L’attaccante marocchino si fa però perdonare al 42’ pennellando col piede mancino dal limite dell’area: il pallone, dopo aver descritto un ampio arco, va a spegnersi all’angolino alla destra dell’estremo bianconero. Dopo l’intervallo il Murata riparte con una buona verve:

Labas prova ad imitare Ben Kacem con un mancino a giro che però non sorprende Benedettini. Il fronte si ribalta: Abouzziane mette un cross che Bracconi tocca ma senza togliere la palla dalla disponibilità di Gjonaj, che la raccoglie e la scarica in rete per il raddoppio dei suoi. Il Murata sbanda anche all’ora di gioco, quando a Ben Kacem viene annullato un gol per fuorigioco, e poi al 71’, quando Gjonaj sbuca alle spalle di Sebti e, solo in area piccola, calcia a botta sicura, senza tuttavia fare doppietta “per colpa” di un riflesso clamoroso di Bracconi. Comunque Fabrizio Costantini dovrà attendere solo un giro di lancetta per vedere i suoi costruire la rete del 3-0. L’azione è di pregevole fattura e sgorga sulla fascia mancina, dove Bottoni, Gjonaj e Abouzziane combinano nello stretto, prima che il terzino disegni un cross rasoterra perfetto per l’arrivo sul secondo palo di Belward, che non fallisce il colpo. È di fatto l’episodio che chiude la contesa e che regala al Fiorentino il quinto successo consecutivo - e tutti con clean sheet incorporato.