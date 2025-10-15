Calcio RSM, il ds Emiliano Vitiello: 'Libertas, contro il Faetano sfida da vincere'

'Abbiamo margini di miglioramento e li dobbiamo colmare. Il traguardo dei playoff è alla nostra portata'

Dopo il nuovo stop per gli impegni delle Nazionali sammarinesi, ritorna nel week end il campionato con la Libertas impegnata sabato alle ore 15 sul campo di Acquaviva contro il Faetano.

La squadra di mister Buda ha approfittato della sosta per affinare la preparazione sotto il profilo fisico e soprattutto tecnico tattico, migliorare l’intesa tra i reparti e trovare soluzioni per essere efficaci in attacco visto che si va verso la risoluzione consensuale del contratto con Osayande, autore di quattro reti in questo scorcio di stagione.

“Una decisione che va al di là dell’aspetto tecnico e che abbiamo preso di comune accordo – spiega il direttore sportivo Emiliano Vitiello – al mercato di gennaio sostituiremo Osa nel migliore dei modi e vedremo nello stesso tempo di apportare accorgimenti per rendere la rosa più competitiva in ottica playoff”.

Vitiello, siete rientrati nella zona playoff con il successo sul San Giovanni, ma nell’ultimo turno avete perso una chance importante per consolidare la posizione facendovi imporre il pari dal Murata.

“Il Murata ci ha messo in difficoltà, è vero, e non ci abbiamo messo del nostro andando in svantaggio nel primo tempo e recuperando lo svantaggio nella ripresa con Severi, rischiando poi di perderla più che di vincerla. Non siamo riusciti a dare continuità. Una prova incolore, dobbiamo fare meglio e credo che la rosa abbia le risorse per riuscirci. In queste due settimane si è lavorato sodo in tal senso. Abbiamo mosso comunque la classifica ed è importante”.

Ora vi aspetta il Faetano, un’altra formazione che lotta per un posto nei playoff…

“E’ così, fa parte del lotto di squadre della seconda fascia che cerca un posto al sole, una formazione che come la Libertas ha cambiato tanto, anche il mister, due in pochi mesi rispetto alla scorsa stagione. Ha un punto in più di noi, sarebbe fondamentale il successo visto che successivamente, Pennarossa a parte, affronteremo avversari di caratura superiore”.

Il bilancio dopo cinque partite?

“Avevamo messo in conto delle difficoltà legate alla rosa nuova e ai tempi della preparazione e puntualmente le abbiamo pagate anche se in cuor mio speravo che contro avversari del nostro stesso rango si potesse fare un po’ meglio. Abbiamo margini di miglioramento e li dobbiamo colmare. Il traguardo dei playoff è alla nostra portata. Siamo in lotta anche nella Coppa Titano: martedì prossimo abbiamo opportunità di passare il turno battendo il Cailungo dopo l’1-1 dell’andata. Sarebbe una bella rivincita dopo il ko per 1-0 in campionato”.

Senza Osayande sarà più dura trovare la via del gol

“Cercheremo la soluzioni migliori all’interno della rosa, sfrutteremo le caratteristiche offensive di Casotti, Morelli e Capparelli e soprattutto punteremo di più sul gioco corale per arrivare alla conclusione anche con gli inserimenti dei centrocampisti e dei difensori”.