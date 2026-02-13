Calcio RSM, il ds Vitiello: 'Libertas, contro il Faetano i punti playoff'. Out Cozzino e Nicolini

Nel recupero contro la Virtus campione, sconfitta per 3-1 ma buone indicazioni per mister Buda

La sconfitta nel recupero contro il campioni in carica della Virtus per 3-1 era stata messa in preventivo in casa Libertas, il disappunto è invece è relativo al doppio infortunio al ginocchio patito da Nicolini e Cozzino, due giocatori che si stavano mettendo in luce (il primo tre gol, il secondo arrivato a gennaio a segno due volte): per il primo stagione finita, per il secondo si confida in due settimane di stop. Una tegola non da poco per mister Buda.



“Per fortuna è rientrato Guidotti dall’infortunio muscolare già due partite fa ed ha giocato un tempo molto bene – spiega il direttore sportivo Emiliano Vitiello – e così l’esterno Fabbri che ha giocato un tempo con Tomassini. Ce la siamo giocata a viso aperto contro una big. È vero che abbiamo rischiato più volte, ma siamo stati in partita fino a 10 minuti dalla fine, abbiamo avuto l’occasione per pareggiare e ci è stato annullato un gol per fuorigioco. Quel che interessava al mister era vedere una squadra viva e sono convinto che lo siamo. I nuovi acquisti ci hanno fatto alzare l’asticella del rendimento”.



Domenica ad Acquaviva la partita per la Libertas molto importante: lo scontro diretto con il Faetano, che insegue a due lunghezze…



“Dobbiamo cercare di vincere o comunque tenere a distanza il Faetano con cui all’andata abbiamo pareggiato per 1-1. L’ho vista in azione contro il Cosmos con cui ha fatto 0-0, è una squadra frizzante, con bravi giovani, in fiducia dopo il successo sul Cailungo per 3-2 sul filo di lana. Noi, Faetano e Pennarossa, su cui siamo in vantaggio di un punto e che dobbiamo ancora affrontare, ci giochiamo l’ultimo posto per i playoff. A parte il passo falso contro l’Academy, nel ritorno abbiamo rispettato la tabella di marcia”.