Calcio RSM: il Fiorentino vince ancora, pari in extremis del Cosmos

Battuta la Libertas di misura, il Pennarossa piega il Murata 2-1, il Faetano stende il San Giovanni

Fiorentino, Pennarossa e Faetano vincono di misura mentre il Cosmos pareggia nel recupero con il Cailungo. Questo, in sintesi, è ciò che è accaduto questo pomeriggio nelle quattro gare che hanno chiuso l’undicesimo turno di Campionato Sammarinese.

Dopo il successo per 1-0 con il Cailungo di una settimana fa, il Fiorentino di Fabrizio Costantini vince con il medesimo risultato la sfida di Acquaviva con la Libertas. La partita è vivace sin dalle prime battute con i due portieri – Manzaroli e Benedettini – che sono tra i protagonisti. Soprattutto quello del Fiorentino che almeno in tre occasioni – su Uva, Maciel e Nicolini – sfodera tre interventi decisivi. La difesa rossoblù regge, così al 41’ l’attacco riesce a colpire. Al 41’ è Abouzziane che raccoglie sulla trequarti poi avanza sino al vertice sinistro dell’area e calcia direttamente in porta. La traiettoria risulta vincente per l’esterno che la sblocca con un gran gol.

Forte del vantaggio, il Fiorentino un minuto più tardi potrebbe anche raddoppiare ma Pesenti se lo divora a tu per tu con Manzaroli. Nella ripresa ci riprova la Libertas ma sulla strada della squadra di Buda c’è il solito Benedettini che fa l’ennesima parata decisiva al 61’ sul diagonale di Uva. Tre minuti dopo è nuovamente Pesenti a fallire il raddoppio al quale segue al 80’ la bella incornata di Mariano che trova la gran risposta di Manzaroli. La Libertas ci prova fino all’ultimo ma il Fiorentino resiste e trova altri tre punti pesanti che lo fanno salire al decimo posto.

Un punto sopra al Fiorentino troviamo il Pennarossa che batte 2-1 il Murata grazie ad una doppietta di Gabriele Varrella. L’avvio però è dei Bianconeri che la sbloccano con Labas, bravo ad anticipare tutti sul primo palo dopo l’assist di Cirillo. Il vantaggio dura 10’ perché al 22’ il difensore biancorosso svetta più in alto di tutti e capitalizza la punizione precisa di Domini. Sul finale di frazione Pennarossa vicino al vantaggio con il palo di Pintore in una partita piuttosto frizzante.

Anche nella ripresa non ci si annoia con la doppia chance in avvio del Murata – prima con Bello poi con Gashi. Insiste la squadra di Camillini con Cirillo che colpisce a botta sicura al 61’ ma Filippo Tordella dice di no. Il gol che decide la gara a favore dei Biancorossi arriva poi al 73’: punizione di Domini in porta, Bracconi allontana, la sfera schizza prima sul corpo di Salemme poi di Varrella che ci mette il piede ed è decisivo. Doppietta per il difensore e terzo gol in campionato. Vince così il Pennarossa che ritorna al successo dopo l’ultimo datato 2 novembre.

La terza vittoria – anch’essa di misura – del pomeriggio è del Faetano che stende il San Giovanni grazie ad una prodezza di Alessandro Renzi. Il primo tempo è avaro di emozioni anche se Alessandro Casadei salva la propria porta in due occasioni sugli attacchi dei Gialloblù. È invece al 53’ che si sblocca la gara: Renzi– quasi da centrocampo – calcia una punizione direttamente in porta, la traiettoria sorprende Casadei che viene trafitto così dal centrocampista sammarinese. A blindare poi il successo ci pensa Venturini, autore di due super parate. La prima è al 61’ su Gakou mentre la successiva è al 84’ su Tumidei che si libera bene all’altezza dell’area piccola ma viene poi murato sul più bello dal portiere gialloblù. Vince dunque il Faetano di Sperindio, al suo primo successo sulla panchina dei Gialloblù.

L’unico pareggio di giornata è quello tra Cailungo e Cosmos. A Montecchio accade poco nel primo tempo, con i Rossoverdi che però al 43’ colpiscono un legno con Inzerauto. La gara si accende nella ripresa con la squadra di Benedetti che la sblocca: all’ora di gioco Semprini esce in presa alta ma si ostacola con il compagno Rossi, la sfera esce dai guantoni del portiere gialloverde e così ne approfitta Bua. La squadra di Selva reagisce e al 75’ il cross di Gjurchinoski trova sul secondo palo Islamaj per il quinto gol in campionato dell’ex Tre Fiori. Passano solo quattro minuti e il Cailungo si riporta avanti: bel lavoro di Inzerauto sulla sinistra che rientra e passa tra Mularoni e Hamati poi scarica per Conti che carica il destro e infila Semprini da fuori. Nei 10’ finali accade poi di tutto: prima Gallinetta salva il vantaggio poi Gjurchinoski si becca il secondo giallo (88’) lasciando i suoi in dieci.

Sembra fatta per il Cailungo ma l’espulsione nel recupero di Iuzzolino complica le cose, nonostante il miracolo di Gallinetta sulla conseguente punizione. Passano però pochi secondi e il Cosmos trova il pari in zona Cesarini: Mossolini apre per Ceccaroli che va sul fondo poi la mette in mezzo, sembra non arrivarci nessuno ma c’è Gjoni che la mette all’incrocio e fa 2-2.

Curiosamente, è un altro pareggio a Montecchio – sempre per 2-2 – in extremis dopo quello di sabato tra La Fiorita e Tre Fiori.