Calcio RSM, il Murata parte da -9 punti nella prossima stagione

La sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare per le presunte irregolarità in materia di tesseramento di alcuni giocatori stranieri

Si è chiuso il procedimento disciplinare relativo a presunte irregolarità in materia di tesseramento di calciatori stranieri in forza al Murata. La Commissione Diciplinare della FSGC, in occasione dell’udienza dibattimentale, ha inibito per otto mesi Davide Graziosi; per due mesi con ammenda di euro 1.500,00 Nicola Albani Nicola; per due mesi Lorenzo Busignani.

Al club è stata inflitta una penalizzazione di nove punti in classifica da scontarsi nel Campionato Sammarinese nella stagione sportiva 2025/2026 e della sanzione dell’ammenda di euro 5.200 rateizzabile in sei mesi.