Calcio RSM, il presidente Ghiotti: 'Libertas, avanti con fiducia'

La squadra di Buda consolida la posizione playoff. "Ora con Murata e Faetano possiamo allungare il passo"

La speranza era di fare bottino pieno nel match contro il San Giovanni, invece la Libertas, in vantaggio, si è dovuta accontentare di un punticino (1-1) che comunque serve per mantenere a -4 la squadra avversaria.



Presidente Massimo Ghiotti, è deluso o va bene così?

“Guardo il bicchiere mezzo pieno e cioè il fatto che abbiamo mantenuto a distanza il San Giovanni e così il Faetano, che ha pareggiato con il Pennarossa e che dunque a sua volta rimane a -1 dalla mia Libertas. Certo, con i tre punti avremmo potuto scavalcare il Pennarossa, ma anche peggiorare la classifica in caso di sconfitta per cui va bene così. Guardiamo avanti con fiducia”.



A cosa si riferisce?



“Al momento siamo con entrambi i piedi nei playoff e nelle prossime tre partite affrontiamo, intervallate dal recupero contro la Virtus campione di San Marino, il Murata e il Faetano, due avversari che sono alle nostre spalle. Sarebbe importante fare bottino pieno per allungare il passo e consolidare la posizione playoff. E poi ci sono sensibili miglioramenti con l’innesto dei nuovi acquisti Cozzino e Fabbri in attacco e Cappello in difesa, che in questa partita mancava per impegni personali assunti prima del suo arrivo: confido possa essere in campo già sabato nel match Acquaviva contro il Murata. Abbiamo fatto un piccolo salto di qualità e con il passare delle partite auspico ulteriori progressi da parte del collettivo. Tenete conto che ancora non abbiamo schierato Guidotti per infortunio, un giocatore su cui in avanti facciamo molto affidamento in fase offensiva. Peccato che dopo aver firmato il tesseramento il nuovo arrivato, il terzino Giacomo Moncastelli, classe 2006, sia con nostra sorpresa ritornato sui suoi passi. La buona notizia è che stiamo recuperando gli infortunati e il nostro capitano Morelli, a segno cinque volte, si sta confermando su alti livelli”.