Calcio RSM, il San Giovanni riparte da Matteo Antonioli

Ex mister di Morciano e Misano e vice di Protti e Antonioli alla Sammaurese, è il nuovo allenatore

E’ Matteo Antonioli, 42 anni ma già una bella esperienza di prime squadre, il nuovo allenatore deo San Giovanni dopo le belle cinque stagioni guidate da Marco Tognacci. Ad annunciarlo è l’altro volto nuovo del club rossonero, quel Manolo Celli che di anni ne ha 43 scelto dal presidente Massimiliano Venturi per prendere in mano le redini del mercato. Un direttore sportivo insomma, dopo anni di gestione delle operazioni dello stesso Venturi e del direttore generale Fabio Giardi.

“E’ la mia prima esperienza nel campionato sammarinese e ringrazio la società per avermi affidato questo incarico prestigioso e stimolante. Sono un ragazzo semplice animato da tantissima passione per il calcio e ho intrapreso questa strada una quindicina di anni fa con il Miramare in Terza Categoria. Abbiamo fatto la scalata fino alla Primae poi tre salvezze di fila. Cinque stagioni, prima di arrivare alla Stella appena retrocessa in Prima Categoria: in due anni siamo tornati in Promozione e ci siamo salvati due volte, poi due anni fa sono passato al Sant’Ermete in Prima Categoria. C’era necessità di ripartire un po’ da zero e abbiamo conquistato un quinto posto dopo metà campionato in testa alla classifica. Lo scorso anno ho lasciato l’incarico quasi subito ed eccomi qua” si presenta, prima di passare appunto alla nuova stagione in rampa di lancio: “Vogliamo continuare a portare avanti una filosofia ben precisa, quella di di una squadra giovane con qualche giocatore di esperienza che guidi la crescita dei ragazzi e porti quel quid in più che unito alla qualità ci consenta di tornare ai playoff sfuggiti all’ultima giornata”.

La prima scelta è stata appunto quella dell’allenatore, dopo la fine del ciclo Tognacci, che il presidente Venturi ha ringraziato con grande affetto per l’ottimo lavoro svolto e il grande spessore umano. “Abbiamo scelto di affidare la panchina a Matteo Antonioli, un giovane che ha già avuto esperienze di prime squadre a Morciano in Prima Categoria, a Misano in Promozione e nelle ultime due stagioni ha fatto il collaboratore tecnico alla Sammaurese in Serie D come secondo dei mister Stefano Protti e Mauro Antonioli: abbiamo tanta fiducia in lui e puntiamo a un calcio molto aggressivo con ragazzi giovani che hanno fame e voglia di mettersi in mostra. Per quanto riguarda la rosa, cercheremo di confermare lo zoccolo duro di quest’anno e, come detto, di aggiungere qualche innesto mirato sia fra i giovani che di esperienza”.