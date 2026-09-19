Calcio RSM, il San Giovanni va a caccia di continuità

Sfida un Cailungo ancora a secco. Mister Antonioli: “Servirà l’atteggiamento messo in campo contro il Murata"

Va a caccia di conferme il San Giovanni di mister Matteo Antonioli, che domani alle 15 affronterà il Cailungo sul campo di Dogana. Curiosamente, nelle prime tre giornate, le due squadre hanno incontrato due avversari comuni, il Domagnano e la Folgore, trovando altrettante sconfitte. Dopo la beffa dell’esordio (2-3) e il brutto ko del secondo turno, i rossoneri del presidente Massimiliano Venturi si sono sbloccati però con un bel 2-0 contro il Murata e cercano continuità contro la truppa di mister Benedetti invece ancora a secco (nella terza sfida disputata è arrivata un’altra sconfitta con la Folgore). Il tecnico però non si fida, tiene la guardia alta e invita i suoi ragazzi a fare altrettanto.

Mister, prima di tutto come sta andando questa prima esperienza nel Campionato Sammarinese?

"Molto bene. Come mi avevano raccontato e mi aspettavo: belle squadre, giocatori forti e un livello alto. E’ un campionato molto divertente. La nostra partenza è stata buona sotto il profilo delle prestazioni e potevamo raccogliere di più sia contro il Tre Penne che in Coppa, abbiamo fatto invece un giro a vuoto con il Domagnano, dove siamo stati molto spregiudicati e abbiamo pagato subito dazio perché ogni squadra ha individualità importanti».

Come sta il gruppo? è al completo o c’è qualche defezione?

“Purtroppo ci mancano dei ragazzi sia per i carichi di lavoro sia perché alcuni si sono aggregati in corso d’opera perché lavorava: non sarà della partita Gianbalvo, Tumidei viene da una forte influenza, Spennato è in dubbio per una caviglia malconcia e Klyvchuk e Scarpellini sono un po’ in ritardo di condizione”.

Con il Murata è arrivata una bella risposta al pesante 0-4 con il Domagnano

“I ragazzi sono stati molto bravi, hanno interpretata bene la partita e iniziato a fare le cose che proviamo in allenamento: il gruppo è molto rinnovato e c’è molto da lavorare, ma miglioriamo giorno dopo giorno”.

Che partita si aspetta invece con il Cailungo? Cosa temere e cosa chiede ai suoi ragazzi?

“E’ una squadra ancora senza punti, ma ho visto le loro partite e sono ben allenati, ben organizzati, con gente forte come Cecconi davanti. Dovremo avere il giusto atteggiamento, perché anche loro meritavano qualche punto in più in queste prime gare stagionali”.

Dopo la gara di domani ci sarà una bella sosta: come la affronterete?

"La sfrutteremo per recuperare i ragazzi un po’ più indietro di condizione e per affinare al meglio il gruppo e le situazioni di campo, perché al rientro abbiamo subito una dura prova contro il Tre Fiori, una big”.