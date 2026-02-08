Calcio RSM, il solito Prandelli trascina il Tre Fiori

Battuto il Domagnano con la doppietta del bomber. La Virtus esulgta e resta a -5. La Folgore cala il poker contro il Fiorentino

Non cambia nulla in vetta dopo i posticipi odierni della 20^ giornata di Campionato Sammarinese 2025-26. La capolista Tre Fiori infila l’ennesima vittoria e l’ottavo clean sheet consecutivo grazie al 2-0 al Domagnano. L’avvio è della squadra di Girolomoni – premiato prima della gara con il premio di miglior allenatore del mese di gennaio, in collaborazione con “Il Lanificio” – ma la prima palla-gol è per i Giallorossi di Amati. Al 21’ è infatti Bonetti che dal limite si gira e calcia violento, Nardi ha un riflesso prodigioso e salva i suoi. La risposta della capolista non tarda ad arrivare e al 32’ si portano in vantaggio con il solito Prandelli che sfrutta la sponda di Bernardi e batte Papi in uscita.

Il Domagnano però non molla e all’ora di gioco è Santi ad avere l’occasione del pari su imbeccata di Sopranzi ma l’attaccante sammarinese non inquadra lo specchio. Il Tre Fiori vuole chiuderla ed è Bernardi che ci prova ma Papi risponde alla grande come Nardi nel primo tempo. La partita resta in bilico e al 77’ il Domagnano va a centimetri dal pari con la bella incornata di Perazzini. Ma è al 84’ che colpisce ancora Prandelli – al suo gol numero 15 in campionato: azione orchestrata da Nicko Sensoli che va profondo per Censoni il quale arrivato sulla destra la mette in mezzo per il bomber che non sbaglia. Le emozioni non sono però finite perché nel recupero ecco la punizione dal limite di Sopranzi che prima colpisce la traversa poi sbatte sulla linea di porta, salvando Nardi e la sua imbattibilità. Vince dunque il Tre Fiori, al suo ottavo successo di fila e ancora imbattuto.

Dietro ai Gialloblù c’è la Virtus, che vince con un netto 3-0 sulla San Marino Academy e resta sempre a cinque punti di distanza dalla capolista. Tutto semplice per la squadra di Bizzotto che già al 10’ va vicinissima al vantaggio con la traversa scheggiata da Amati. Al 13’ però la Virtus passa: cross di Zenoni – premiato nel pre-gara come miglior giocatore del mese con il premio MVP, in collaborazione con NTS Sport – sul secondo palo per Piscitella che si coordina benissimo e con un gran destro al volo segna il suo primo gol in maglia neroverde. L’Academy prova a rispondere sul finale di tempo con il destro dal limite di Yazici ma sul quale Passaniti si accartoccia e la fa sua in due tempi. Si passa alla ripresa, con la Virtus che vuole raddoppiare, ma il colpo di testa di Scappini si stampa sul palo. Cinque minuti più tardi ed ecco il raddoppio dei Neroverdi: sempre Zenoni a fornire l’assist, questa volta per Buonocunto che incrocia con il destro da dentro l’area e batte Conti. La Virtus insiste ed è Scappini a colpire il terzo legno di giornata dei suoi (73’). I legni sono gettonati questo pomeriggio a Fiorentino perché ne colpisce uno anche l’Academy con la girata di destro di Markaj. Dopo tanto insistere, alla fine Scappini riesce a segnare per sé e per la Virtus: al 83’ Zenoni si fa metà campo e arrivato sul fondo la mette in mezzo (terzo assist di giornata) per l’attaccante che in estirada fa 3-0. È il gol che chiude la sfida di Fiorentino e che mantiene la Virtus sempre al secondo posto dietro al Tre Fiori.

Solo successi questa domenica perché anche la Folgore esulta grazie al rotondo 4-0 sul Fiorentino. A Montecchio la sfida si sblocca al 17’ quando il fallo di mano in area di Luca Evaristi porta al rigore per la squadra di Falciano. Sul dischetto va Pancotti che fa 1-0. Spinge la squadra di Lasagni, alla ricerca del raddoppio, negato al 32’ da un grandissimo intervento di Costantini sulla linea – su tentativo di Raschi - che vale come un gol. Di lì a poco però la Folgore raddoppia: pennellata su punizione di Raschi per la testa di Augusto Garcia Rufer (terzo gol nelle ultime due) che vale il 2-0.

ùIl Fiorentino è all’angolo e non riesce ad uscire perché neanche un minuto dopo arriva un altro “montante” dei Giallorossoneri quando Malaponti recupera dal limite dell’area e serve Raschi che dopo l’assist riesce ad inserirsi nel tabellino dei marcatori. Nella ripresa c’è spazio anche per il poker della Folgore, poco prima dell’ora di gioco: Malaponti lancia Aversario, entrato da un minuto, che prima supera Costantini poi il portiere Benedettini e insacca il gol del 4-0 che chiude la sfida prima del tempo. Terzo successo di fila per la Folgore che resta al quarto posto.