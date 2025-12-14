Calcio RSM, il Tre Fiori si conferma leader: 4-0 alla Libertas

Valentini firma il pareggio dell’Academy, il Fiorentino mette la quarta

Il Tre Fiori si conferma al comando della classifica dopo la tredicesima giornata di Campionato Sammarinese, impiegando appena diciotto minuti di gioco per archiviare il decimo successo nel torneo. Avvio shock per la Libertas, punita da due infilate centrali che valgono lo 0-2 in un batter d’occhio: al 5’ Prandelli promuove l’inserimento di Bernardi, che manda a vuoto il tentativo di recupero di Severi per poi battere Manzaroli. Evidente la complicità di Senja, il cui rilancio è stato intercettato da Benedettini: il centrocampista è protagonista del raddoppio, maturato già al 7’ dopo una bella combinazione tra Prandelli e Bernardi – autore quest’ultimo dell’assist a centro area.

Benedettini concede il bis al quarto d’ora, depositando in fondo al sacco il 3-0 che muove ancora da un recupero palla avanzato. Piove sul bagnato per i Granata, che incassano anche il poker al 18’: Sirri opera un perfetto traversone dal fondo, incontrato dalla perentoria zuccata di Prandelli sul secondo palo. Di fatto, non succede null’altro nel primo tempo. A differenza della ripresa in cui Manzaroli deve impegnarsi su Mema e Ciccione per evitare il quinto gol avversario, mentre la Libertas si fa vedere senza troppa incisività dalle parti di Nardi.

A Domagnano la Virtus è chiamata a tenere il passo e la splendida rete di Benincasa permette ai campioni in carica di portarsi in vantaggio poco dopo il quarto d’ora. Schema da piazzato vincente, con Buonocunto ad apparecchiare per il destro al volo della punta che si coordina alla perfezione per un gol dall’elevato coefficiente di difficoltà. In precedenza, Bracconi era stato monumentale nell’opporsi a Lombardi, al tiro dal limite dell’area piccola. Nonostante la Virtus mantenga lungamente il comando delle operazioni, il Murata resta pienamente in partita.

La squadra di Camillini va vicina al pareggio con De Biagi al 61’, ma il mancino a botta sicura sorvola la traversa. Superato indenne il miglior momento degli avversari, i detentori del titolo fanno fruttare la qualità della propria rosa per chiudere i conti: Niang confeziona un assist a porta vuota per Scappini che al 78’ firma il 2-0: entrambi erano partiti dalla panchina questo pomeriggio. I Neroverdi restano così in scia alla capolista, tallonando il Tre Fiori a minima distanza.

E' il Fiorentino ad aprire le marcature nel confronto di Acquaviva con il Faetano. La squadra di Costantini sblocca il risultato grazie all’anticipo a centrocampo di Diop, la cui azione dirompente si conclude con lo scarico laterale per Abouzziane. Il talentuoso attaccante calcia da posizione defilata col mancino per sorprendere Caputo sul primo palo.

L’estremo gialloblù non è esente da colpe nemmeno nell’occasione del raddoppio, scavalcato in uscita dalla punizione di Abouzziane che al 36’ manda a segno Cucchi. Nella ripresa i Rossoblù mettono in ghiaccio la quarta vittoria consecutiva con il tap-in di Gjonaj, che spinge oltre la linea di porta la sfera restata lì dopo l’intervento di Caputo sull’irresistibile assolo di Belward. Prestazione convincente del Fiorentino che inanella la quarta vittoria consecutiva sfiorando a più riprese anche il punto del 4-0, mantenendo contestualmente la porta di Benedettini al sicuro per tutto l’arco dell’incontro.

La San Marino Academy schiera Conti tra i pali dall’inizio e per il diciassettenne portiere c’è subito lavoro nel disinnescare il tentativo di D’angeli dopo appena 200”. I ragazzi di Roberto Di Maio replicano sull’asse Della Balda-Renzi, ma il capitano non ha un impatto felice sul pallone. Epilogo condiviso dal ribaltamento di campo promosso a metà frazione da Tamagnini: Protti attacca il primo palo, trovando la fortuita deviazione di Giambalvo a neutralizzare il pericolo.

Il San Giovanni spreca una grande opportunità alla mezz’ora con Zanni, che si redime al 38’ con un destro imprendibile dal limite dell’area. L’attaccante riminese è protagonista nel bene e nel male, andando incontro al secondo cartellino giallo poco prima dell’ora di gioco per una trattenuta in area avversaria. L’Academy capitalizza la superiorità numerica al 79’, andando a segno in grande stile con il subentrato Filippo Valentini: rifinitura di tacco per Protti che permette al compagno di battere a rete col mancino. Il punteggio non subirà ulteriori variazioni: a Montecchio termina 1-1.