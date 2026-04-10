Calcio RSM, il Tre Fiori si getta nell’ultimo trittico

Virtus e Tre Penne inseguono e sperano: la prima affronta la Libertas e la seconda il Cailungo

A tre giornate dalla fine della stagione regolare, la situazione in vetta è la seguente: c’è una squadra che deve gestirsi e due che devono giocarsi il tutto per tutto, sperando che quella che deve gestirsi non si riveli impeccabile nel farlo. È una sintesi estrema, ma che fotografa bene lo stato attuale delle cose. Questo perché, nell’infrasettimanale, il Tre Fiori ha fatto un passo deciso verso lo Scudetto, liquidando senza problemi la pratica Murata ma soprattutto beneficiando del miglior risultato possibile – il pareggio – nello scontro diretto tra le due rivali più prossime e agguerrite: Virtus e Tre Penne. Con tre punti da difendere e nove a disposizione, nulla è deciso.

Ma il calendario strizza decisamente l’occhio alla squadra di Girolomoni, che da qui alla linea del traguardo dovrà affrontare solo squadre che “abitano” dalla nona posizione in giù. La prossima avversaria in agenda sarà la Libertas, che per una curiosa combinazione sfiderà poi le altre due candidate al titolo: Tre Penne e Virtus - in quest’ordine. La sfida tra la capolista e la formazione granata - comunque in un ottimo momento dato che viene da tre vittorie ed un pareggio nelle ultime quattro – fa parte del programma dei posticipi domenicali e si giocherà a Montecchio.

Non ne fa parte il Tre Penne, che dunque proverà a mettere pressione al Tre Fiori nell’anticipo con il Cailungo, squadra relegata al penultimo posto e senza più nulla da chiedere al campionato, se non – a sé stessa – un sussulto d’orgoglio che interrompa una lunga sequenza di sconfitte. Questa sfida andrà in scena a Domagnano, lo stesso campo che domenica – in contemporanea con Tre Fiori-Libertas – ospiterà l’impegno della Virtus, la prima delle inseguitrici. I Neroverdi hanno perlomeno contenuto i danni dopo l’espulsione di Montanari, ma il pareggio col Tre Penne è risultato comunque problematico per chi punta a confermarsi squadra campione del Titano. Oggi la banda di Bizzotto gioca sperando anche in passi falsi altrui, considerato il poco tempo a disposizione per recuperare. Ma, prima di tutto, pensa ad inanellare vittorie, ad iniziare da un confronto che ha un pronostico decisamente sbilanciato in suo favore, dato che, sulla strada di Acquaviva, si parerà il fanalino Murata, sempre relegato sotto quota zero e reduce da ben tre partite senza gol all’attivo.

Restando nel programma della domenica, la Folgore – ad Acquaviva - disputerà il secondo derby consecutivo dopo quello con il Cosmos. Oscar Lasagni si augura che questa sia l’occasione giusta, per i suoi, di guarire da una “pareggite” che li interessa da quattro gare a questa parte è che è costata l’aggancio da parte de La Fiorita. Sull’altro fronte, una Juvenes Dogana caduta dopo i due risultati utili consecutivi e bisognosa perlomeno di rimanere aggrappata al “treno” Libertas, la squadra che nei tempi più recenti l’ha sconfitta e staccata (+3). A Fiorentino il Pennarossa proseguirà il suo duello a distanza con il San Giovanni per l’ultima piazza valida per la post season. Oggi è ancora avanti la squadra di Borgo Maggiore, ma il Pennarossa può surfare l’onda delle due vittorie consecutive per strappare un risultato di peso contro un Cosmos a sua volta in serie aperta da due turni, nei quali sono arrivati una vittoria e un pari.

Sabato, a Montecchio, il lanciatissimo Fiorentino punta ad allungare la propria striscia positiva (tre vittorie ed un pareggio) contro un Faetano fuori dai giochi e reduce da ben sette sconfitte filate. La banda rossoblù spera ancora di beffare il Domagnano – sesto e a +2 – in una delle ultime curve di campionato. Magari proprio in questa, visto che, sempre sabato, i Lupi saranno impegnati nel difficile esame La Fiorita, che li precede di cinque punti e che viene dal ritrovato successo a spese del San Giovanni. Questa gara si giocherà ad Acquaviva, mentre a Fiorentino lo stesso San Giovanni sfiderà la San Marino Academy con l’obiettivo di ritrovare subito la vittoria e tenere così a distanza il Pennarossa, o magari anche distanziarlo nel caso il Cosmos, il giorno successivo, dovesse rivelarsi un prezioso alleato. Quanto alla San Marino Academy, il mirino è sempre puntato sul Faetano, avanti di quattro. Ai ragazzi di Di Maio, per avvicinarsi, serve un successo che manca da tre turni.