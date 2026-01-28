Calcio RSM, il Tre Fiori si prende la vetta solitaria d’autorità

Battuto nel recupero il Cosmos per 3-0. La leader davanti a tutte con tre punti di vantaggio sui detentori del titolo.

Con la sfida disputata questa sera allo stadio “Ezio Conti” di Dogana, che ha coinvolto Tre Fiori e Cosmos, è stata ripristinata la situazione di completo equilibrio in termini di partite disputate dalle sedici partecipanti al Campionato Sammarinese.

Diciassette a testa per l’esattezza, in attesa di recuperare l’intero quindicesimo turno che – come da comunicazione odierna – si disputerà il 10-11 febbraio 2026.Tre Fiori-Cosmos è ripartita da un rinvio da fondocampo per il Cosmos e con il cronometro posizionato a 6’20” del primo tempo: come da regolamento, nel medesimo spazio e tempo al momento dell’interruzione per nebbia dello scorso 18 gennaio allo stadio di Fiorentino. Fin dalla ripresa delle ostilità è la squadra di Girolomoni ad assumere il comando delle operazioni: i tentativi di Pini e Benedettini non creano grattacapi a Semprini, salvato da un compagno al 22’ sul destro dello stesso Pini dal centro dell’area. Un minuto più tardi la replica del Cosmos, affidata ad Hamati: il centrocampista converge da sinistra, con un’azione fotocopia a quella che è valsa il raddoppio contro il Domagnano lo scorso fine settimana. Deve aver preso appunti Nardi, bravo ad anticiparne le intenzioni e a chiudere all’angolino. La partita non regala ulteriori sussulti fino all’ultimo giro di lancetta, quando Benedettini si mette in proprio per segnare uno straordinario gol allo scadere. Il centrocampista riceve poco oltre metà campo e punta la difesa avversaria, infilandosi tra due uomini prima di preparare il destro sul primo palo che inchioda Semprini.

In avvio di ripresa c’è Sensoli per l’ammonito Scarcella nello scacchiere del Tre Fiori: il sammarinese impiegherà pochi minuti a lasciare il segno. Prima, il Cosmos si fa vedere sull’asse Andretta-Gjurchinoski al 52’: l’attaccante croato segna alla sua ex squadra, ma Tuttifrutti ne ravvisa la posizione di offside in partenza – invalidando l’azione da rete. Tutto regolare, un minuto dopo, nella metà campo opposta: Sensoli lavora un buon pallone al limite dell’area, appoggiando su Prandelli che carica il destro a giro senza pensarci due volte. La traiettoria sorprende Semprini e fissa il parziale sul 2-0 in avvio di secondo tempo. All’ora di gioco il Tre Fiori chiude i conti, trovando ancora in Sensoli l’uomo dell’ultimo passaggio: dribbling secco sul connazionale Mularoni e assist al bacio sul secondo palo per l’accorrente Bernardi, a segno da due passi in spaccata e con la porta sguarnita. Il Cosmos non accenna ad una reazione, demandando alla punizione di Gjurchinoski – deviata in barriera – l’unico vero tentativo a rete, al netto di un colpo di testa di Andretta in posizione irregolare. Sul fronte opposto c’è un’opportunità per Terenzi, ma il suo destro dal limite è troppo debole per pungere Semprini.

Matura così un successo netto e meritato per il Tre Fiori, che stacca la Virtus portandosi davanti a tutte con tre punti di vantaggio sui detentori del titolo.